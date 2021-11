Ils font pression sur le Bayern pour rompre avec le Qatar

11/09/2021 à 19:55 CET

Le passe-temps de Bayern de Munich ne veut pas Qatar Airways, sponsor de l’équipe allemande, continue de s’associer à la marque du club. Il l’a clairement fait savoir lors du match de ce week-end contre Fribourg, lorsqu’il a déployé une énorme banderole dans les gradins qui disait « Pour de l’argent on lave tout » accompagné d’un dessin avec un dessin d’une machine à laver pleine de sang, des porte-documents remplis d’argent et le président Herbert Hainer tenant un T-shirt ensanglanté. Oliver Kahn, président du conseil d’administration, est apparu tenant les vêtements d’un cheikh arabe et une serviette avec le texte suivant : « Vous pouvez nous faire confiance ».

C’est la réponse des supporters du Bayern aux violations répétées des droits de l’homme au Qatar, le pays en charge d’accueillir la prochaine Coupe du monde, et dont les compagnies aériennes sponsorisent l’équipe. Désormais, le club bavarois décidera en Assemblée s’il rompt le contrat qui le lie à Qatar Airways et rapportera 17 millions d’euros par an à l’entité.

Selon ‘Bild’, la société qatarie aurait également proposé un renouvellement de cinq ans (à partir de 2023, date d’expiration du contrat actuel) qui à ce moment serait paralysée en attendant la résolution finale de l’Assemblée.