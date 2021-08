Ils hospitalisent ‘El Lujo de México’, le chanteur Marco Antonio Muñiz

in

“Nous avons décidé d’attendre et c’était le moment idéal pour le faire. Il va bien et très calme”, ​​a déclaré El Coque, qui a également donné plus de détails sur cette visite à l’hôpital de son père, qui ne devrait alarmer personne, puisque c’est quelque chose nécessaire pour que le chanteur soit meilleur.

Selon George, une fois l’opération effectuée sur don Marc AntoineL’homme de 88 ans restera à l’hôpital encore deux jours afin que l’équipe médicale puisse continuer à suivre son évolution et que l’interprète soit en parfaite santé.

« L’ambassadeur du romantisme » souffre d’ostéoporose. (Spécial)

Celui que l’on surnomme L’Ambassadeur du Romantisme souffrait depuis quelque temps de l’inconfort de cette hernie, mais son opération a dû être reportée d’un an, pour éviter un plus grand risque de contagion du Covid-19. Pour le moment, il n’a pas encore été signalé si l’intervention a déjà eu lieu ou comment il est donné Marc Antoine.

Muñiz Il ne va pas très bien, il souffre d’ostéoporose, comme l’a révélé le réveillon du Nouvel An 2020, qui s’est passé à Cancun, Quintana Roo. Un groupe de journalistes l’a interviewé et a fait la révélation. “Mon problème, c’est que mes os me font très mal, il y a des moments où je ne peux pas marcher facilement”, a expliqué la chanteuse.