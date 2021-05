Ils inculpent sept personnes pour “simple homicide avec intention éventuelle” de Maradona

20/05/2021 à 09:01 CEST

.

Les procureurs enquêtant sur la mort de Diego Armando Maradona mercredi ont inculpé sept personnes pour “simple homicide avec une intention éventuelle” et ils ont été convoqués pour présenter une déclaration d’enquête, ont informé Efe de sources judiciaires.

Le procureur général de la ville de Buenos Aires de San Isidro a également demandé au juge des garanties dans l’affaire, Orlando Díaz, pour interdire à l’accusé de quitter l’Argentine.

Les accusés, qui commenceront à faire une déclaration d’enquête à partir du 31e jour suivant, sont tous des professionnels de la santé qui ont assisté Maradona, est décédé le 25 novembre.

Ceux qui feront l’objet d’une enquête en tant qu’accusés sont les infirmières Ricardo Omar Almirón et Dahiana Gisela Madrid; le coordinateur des infirmières, Mariano perroni; le médecin qui a coordonné l’hospitalisation à domicile de l’ancien footballeur, Nancy Forlini; le psychologue Carlos Angel Diaz; le psychiatre Agustina Cosachov; et le neurochirurgien Leopoldo Luque, désigné comme médecin de famille de Maradona.

Les procureurs ont enquêté sur ces professionnels sous l’hypothèse d’un prétendu décès injustifié.

Mais ils ont finalement décidé de les inculper pour meurtre présumé avec une intention éventuelle, infraction pour laquelle des peines de 8 à 25 ans de prison sont prévues, après avoir reçu au début de ce mois le rapport de la commission médicale où onze experts ont évalué les circonstances de la mort d ‘”El Diez”.

D’après le rapport, dont le contenu a été diffusé par les médias locaux, il est conclu que l’exécution de la L’équipe de santé de Maradona était “inadéquate, déficiente et imprudente” et il a laissé «l’état de santé du patient au destin».

L’autopsie sur le corps de l’ancien capitaine et ancienne équipe nationale argentine a déterminé que décédé des suites d’un «œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée».

Ils ont également découvert une «cardiomyopathie dilatée» dans son cœur.

Maradona, 60 ans et souffrant de problèmes de dépendance à l’alcool, avait été admis dans une clinique de La Plata le 2 novembre pour anémie et déshydratation et un jour plus tard, il a été transféré dans un sanatorium de la ville d’Olivos à Buenos Aires, où peu après son arrivée il a été opéré pour un hématome sous-dural à la tête.

Le 11 novembre, il a reçu une décharge médicale et a déménagé dans une maison dans un quartier privé à la périphérie de Buenos Aires, où il est décédé le 25 novembre.