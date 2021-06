Ils inventent des drones qui localisent les êtres humains par leurs cris | La technologie

in

Une équipe d’ingénieurs souhaite que les drones du futur localisent les victimes blessées des catastrophes naturelles simplement par leurs appels à l’aide.

La plupart des drones sont créés pour le divertissement ou pour différentes tâches telles que l’exploration ou même le sauvetage, mais bien que les drones disposent de capteurs capables de capturer des images haute résolution, ils peuvent ne pas être entièrement viables lorsqu’il s’agit de trouver leur cible en utilisant uniquement le son.

Aujourd’hui, une équipe d’ingénieurs allemands travaille sur une technologie de drones capable de détecter les voix ou les cris des personnes qu’ils doivent secourir, et ce avec une grande précision.

Cette équipe de chercheurs de Institut Fraunhofer pour la communication, le traitement de l’information et l’ergonomie (FKIE) Depuis l’Allemagne, ils travaillent sur de nouveaux drones capables de localiser les survivants de catastrophes naturelles en essayant de localiser leurs cris.

C’est une technologie encore à ses débuts, et pour l’instant ils effectuent des tests pour leur système de microphone appelé Nid de corbeau et avec des plans pour présenter leurs progrès cette semaine à l’Acoustic Society of America, collectés auprès de Techxplore.

Ils déclarent que « nous avons déjà réussi à détecter et à localiser angulairement des sons impulsifs très précisément à proximité de distances avec la présence de bruit de drone. Nous testerons le système sur un drone volant pour mesurer les sons impulsifs, tels que les cris, et nous traiterons les données avec différentes méthodes pour également estimer les positions géographiques des sons », explique le chercheur de Fraunhofer FKIE, Macarena varela.

Par exemple, lorsqu’un tremblement de terre se produit, un paysage sonore particulièrement complexe est créé en raison du nombre de fissures et de murs dans les décombres, et disposer d’un système capable de filtrer le bruit et de localiser réellement où se trouvent les survivants pourrait aider l’équipe de secours. c’est trop tard.