Ils inventent des lampes portables qui fonctionnent à l’eau de mer

09/12/2021 à 8h33 CEST

A l’heure où des ressources aussi basiques que l’électricité et l’eau potable voient leurs prix augmenter de manière exagérée dans de nombreux pays, des initiatives voient le jour pour obtenir ces éléments de manière gratuite, durable et simple. Ils ne servent pas, pour le moment, à de grandes fournitures, mais il y a déjà de nombreuses familles qui ont de l’électricité et de l’eau gratuites en Colombie et au Chili. Deux inventions concrètes ont concrétisé ce qui n’apparaissait qu’une utopie : des lampes fonctionnant à l’eau de mer.

Produire de l’électricité uniquement avec de l’eau salée ? C’est ce qu’a réalisé une entreprise colombienne d’énergie renouvelable, E-Dina, qui a développé une lampe de poche portable appelée Water Light, capable de produire de l’énergie électrique à partir d’eau de mer pendant 45 jours et, en plus, il peut recharger la batterie du mobile.

La lampe a été développée en collaboration avec l’agence Wunderman Thompson, également de Colombie, et constitue une alternative fiable pour avoir un éclairage dans les communautés qui manquent d’électricité.

L’appareil n’a besoin d’être rempli que d’un demi-litre d’eau de mer, bien que l’urine puisse également être utilisée en cas d’urgence, et avec cela, il peut fonctionner pendant un mois et demi.

Ceci est possible grâce à l’ionisation d’un électrolyte composé d’eau salée, qui réagit avec les plaques de magnésium et de cuivre à l’intérieur de la lampe pour produire de l’électricité.

Wather Light agit comme un mini groupe électrogène et peut également être utilisé pour recharger les téléphones portables et d’autres appareils électroniques via un port USB.

La lampe fonctionne toute la journée. Il a été créé avec l’idée qu’il s’agit d’un produit 100% recyclable et durable. En effet, la durée de vie utile de chaque appareil est d’environ 5 600 heures, ce qui équivaut à environ 230 jours, ce qui peut être deux ou trois ans s’il n’est pas utilisé aussi souvent.

L’appareil est constitué d’un boîtier extérieur cylindrique, en bois, qui possède un circuit intégré à sa base. Au sommet, il y a un capuchon perforé qui permet à l’eau de s’écouler tandis que l’hydrogène créé lors du processus d’ionisation peut s’échapper par le trou.

Lorsque les particules de sel dans l’eau se sont évaporées, la lampe peut être vidée et remplie. L’eau utilisée peut également être utilisée à d’autres fins.

Wunderman Thompson dit que leur objectif est maintenant de lancer une version plus petite de cette lampe et de la produire en série pour tout le monde.

Initialement, la lampe a été conçue pour l’usage du peuple Wayúu, une communauté indigène qui vit entre la Colombie et le Venezuela. C’est une zone avec un accès difficile à l’électricité, mais elle est entourée par la mer des Caraïbes, suffisamment de ressources pour obtenir de l’énergie désormais.

Cette conception a obtenu trois récompenses au festival français de la créativité Cannes Lions 2021: un Lion d’Argent dans la catégorie design et deux bronzes dans les catégories innovation et responsabilité sociale.

Puits de lumière qui donnent gratuitement de l’électricité et de l’eau au Chili

Cependant, l’initiative Waterlight n’est pas la première à apparaître dans le monde pour apporter de la lumière, par des moyens durables, à des collectivités éloignées des infrastructures urbaines. Cette même année 2021, l’architecte Henry Glogau a réussi à être finaliste au prix de design Lexus avec sa lucarne de dessalement portable.

Cet autre dispositif, destiné à être placé au plafond en tant que lucarne ou lucarne, est constitué d’un mécanisme qui, d’une part, permet le dessalement de l’eau et, en même temps, émet de la lumière et peut être utilisé comme lampe sans avoir besoin d’électricité. Tout cela, en utilisant uniquement le soleil.

La conception utilise la lumière du soleil et l’eau de mer pour créer un éclairage doux, ainsi que de l’eau douce propre et potable.

La lucarne de dessalement solaire fonctionne en évaporant l’eau de mer en utilisant la chaleur du soleil.

Pendant la journée, l’eau de mer est filtrée à travers un tuyau dans la lucarne, qui a la forme d’un bol. Le sel et les contaminants sont éliminés et de l’eau potable propre peut être aspirée par un robinet situé à la base. Les restes de saumure créent des « batteries d’eau de mer » qui allument ensuite la lumière la nuit, transformant l’usine de dessalement en lampe.

Le père de l’initiative minimise son invention : « Il ne s’agissait en aucun cas de réinventer la roue. Il s’agissait simplement d’essayer de combiner ces idées simples, qui existent depuis des centaines d’années, et de les appliquer dans cet autre contexte », dit-il.

Le design de Glogau a été inspiré par un voyage dans les bidonvilles chiliens. « La clé de ma conception était d’établir une relation avec l’ONG locale », dit-il. “Ils ont fourni beaucoup de recherches, mais aussi un aperçu de la vie au sein de ces quartiers informels.”

Henry Glogau a appris de l’ONG locale ‘Techo’ que chaque jour au Chili, 10 familles déménagent dans des quartiers marginaux parce qu’elles ne peuvent pas se permettre un logement conventionnel. Dans le même temps, toutes les entreprises de service public sont privatisées dans le pays, de sorte que les prix de l’eau sont les plus élevés d’Amérique latine.

Pour aider les personnes à faible revenu à avoir accès à de l’eau potable, Henry leur a appris à fabriquer leurs propres lucarnes de fortune.

Site Web de Water Light : https://www.waterlight.com.co/

Cela peut vous intéresser : 200 communes se regroupent pour éviter la montée de la lumière grâce aux panneaux solaires