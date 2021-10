Ils inventent du papier bulle carré, pourquoi personne n’y avait pensé ? | La vie

Des bulles carrées en plastique ? C’est une idée tellement évidente, qu’on n’explique pas que l’on utilise des bulles rondes depuis des décennies…

Les papier bulle Il est utilisé dans tous les types d’emballages, pour amortir les chocs et protéger la marchandise.

C’est tellement commun que tout le monde a un morceau à la maison. D’autant plus que les achats en ligne ont augmenté avec la pandémie.

Ce plastique utilise des bulles rondes, qui ont une limitation importante : elles sont toutes jointes et réparties sur toute la surface, et ne peuvent être coupées qu’avec des ciseaux. Et encore, vous devrez casser une bulle. C’est pourquoi cette idée folle est si évidente qu’elle fait exploser la tête : papier bulle carré :

C’est un produit de la société japonaise Kawakami Sangyo, qui fabrique du papier bulle de différents types et couleurs depuis des années.

Il a servi à gagner le prix Good Design pour l’une des 100 meilleures idées de 2021.

Comme on le voit dans la vidéo, ces bulles carrées Ils offrent les mêmes performances que les ronds.

Selon l’entreprise, ils garantissent la même résistance, la même protection, et peuvent également être exploités avec les doigts pour éliminer le stress. En outre, est recyclable à 80 %.

Mais en utilisant des bulles carrées, il offre des avantages significatifs par rapport aux bulles rondes.

Obtenez une remise de 50% sur l’abonnement mensuel de HBO Max Spain pour toujours. Jusqu’au 30 novembre seulement.

Être carré peut être placé en rangées complètement droites. Ceci permet couper des bandes de plastique avec la taille que vous voulez, en utilisant vos propres mains.

Il est possible d’emballer des colis sans gaspillage de matière, en n’utilisant que la quantité que vous souhaitez, car il peut être coupé en ligne droite sans trébucher sur une bulle.

Et avec des distances d’un peu plus de 12 millimètres, c’est ce que mesure chaque bulle.

Il est également possible déballer les paquets sans utiliser de cutter ou de ciseaux, car nous pouvons couper le papier bulle carré de nos propres mains.

C’est une idée si simple que nous ne savons pas comment cela n’était pas venu à l’esprit de personne auparavant.

L’entreprise Sangyo Kawakami vends déjà ça papier bulle carré à emballer, depuis juillet dernier. Quand allons-nous commencer à le voir dans nos colis ?