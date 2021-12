Ils inventent un masque qui brille s’il est entré en contact avec le coronavirus | La vie

La science trouve des méthodes de plus en plus simples et directes pour détecter la présence de coronavirus.

Bien qu’il réduise sa force et sa gravité grâce aux vaccins, il semble que le Covid-19 passera du temps avec nous.

Plus tôt il est détecté, plus tôt il peut être traité, réduisant ainsi la contagion et l’infection.

Comme le rapporte Carlos Galán dans Business Insider, des chercheurs de l’Université préfectorale de Kyoto au Japon ont inventé un masque qui brille si vous êtes entré en contact avec le coronavirus. Et le plus curieux, c’est que cela a été possible grâce à oeufs d’autruche.

Des chercheurs une autruche a reçu une injection d’un échantillon inactif et inoffensif du coronavirus, générant anticorps contre le coronavirus qui ont été transmises aux œufs.

Le masque a une couche supplémentaire avec un filtre spécial, qui peut être supprimé.

Si le filtre est vaporisé d’un colorant fluorescent contenant des anticorps extraits d’œufs d’autruche, le coronavirus brille lors de l’éclairage du filtre avec une lumière ultraviolette, comme vous pouvez le voir ici :

Cette technique a été testée auprès de 32 personnes avec et sans Covid-19, et le virus apparaîtrait reflété dans les masques de ceux qui en ont souffert, réduisant sa présence dans le masque au fur et à mesure que la maladie était guérie.

Fait intéressant, le chercheur principal, Yasuhiro Tsukamoto, a découvert que sa technique fonctionnait parce que des paillettes apparaissaient sur son propre masque, sachant ainsi qu’il avait été infecté par le coronavirus.

Ces lunettes de soleil Xiaomi ont un filtre ultraviolet et une polarisation. Le cadre est en acier inoxydable renforcé.

L’objectif est maintenant de tester la substance auprès de 150 participants, et d’attendre l’approbation des autorités médicales, pour pouvoir commercialiser ces des masques qui brillent du coronavirus.

Les anticorps peuvent être facilement obtenus à partir d’œufs d’autruche et le filtre coûte peu d’argent à fabriquer, de sorte que ces nouveaux masques pourraient être disponibles. à un prix accessible à tous.

Comme il s’agit d’une méthode simple de détection du coronavirus, et que n’importe qui peut effectuer à domicile, elle servirait à détecter la présence du virus avant que le patient ne présente des symptômes, réduisant ainsi la contagion et la gravité de la maladie.