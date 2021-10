Ils inventent un petit robot qui « surfe » inspiré des insectes aquatiques | La technologie

Ce petit robot est capable d’imiter les insectes aquatiques pour se déplacer librement en silence.

De plus en plus de chercheurs étudient toutes sortes d’animaux pour créer leurs différentes versions de robots, et c’est que s’inspirer de la nature a toujours été, depuis l’époque classique, le meilleur moyen de faire avancer l’innovation et maintenant ils sont capables de créer un petit robot insecte qui va vous surprendre.

Ceci a été réalisé par des ingénieurs de la Université technologique du Michigan qui ont pu développer un petit robot autonome inspiré des insectes capables de se déplacer sur l’eau.

Ces types d’insectes utilisent l’effet Marangoni pour se déplacer à la surface de l’eau. Cet effet est le transfert de masse à une interface entre deux fluides en raison d’un gradient de tension superficielle, en l’occurrence un petit robot insecte.

Quoi qu’il en soit, ils ont créé un robot auto-alimenté et télécommandé utilisant cet effet Marangoni dans une certaine mesure à la fois pour la propulsion et le changement de direction.

Pour que le petit robot puisse se déplacer sur l’eau développé un mécanisme de pilotage et de contrôle des flux ainsi que du carburant intégré, un émetteur à distance, un récepteur et plusieurs servos résultant en un robot surfeur curieux qui ne bouge pas du tout mal comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

La bonne chose à propos de cette technologie est que des fonctionnalités telles que des moteurs ou des hélices bruyants sont éliminées, réduisant ainsi la traînée et faisant ressembler le robot davantage aux insectes qu’il essaie d’imiter.

Le petit robot mesure environ 110 mm de long et il peut voyager aussi vite que 0,8 longueur de corps par seconde. Il peut atteindre des vitesses d’environ 100 millimètres par seconde avec un rendement énergétique d’environ 600 millimètres par millilitre de carburant.

Maintenant, l’équipe de chercheurs travaille sur la mise en œuvre de nouveaux propulseurs et d’autres alternatives pour atteindre des vitesses plus élevées et une efficacité énergétique plus prononcée.