Le concept est simple, mais il a fallu le tester pour s’assurer de son efficacité, et le résultat a été satisfaisant. Une ONG américaine, Ocean Cleanup, a mis en place un système de collecte massive de plastiques flottants qui permet d’en retirer de grandes quantités en une seule journée de ces déchets pour un recyclage ultérieur. Bref, il s’agit d’utiliser le même système que le chalutage (mais uniquement en surface) pour capturer le plastique dans la mer à la place du poisson.

Il y a près d’une décennie, l’activiste Boyan Slat a annoncé son projet d’élimination du plastique dans la grande île des déchets qui existe dans l’océan Pacifique et qui est l’une des cinq grandes accumulations de plastique qui existent dans les mers de la planète.

Votre objectif est vraiment ambitieux, Il vise à éliminer 90% du plastique flottant de l’océan d’ici 2040. Mais les bons résultats obtenus cet été l’encouragent à continuer dans la poursuite de cet objectif, dont le deuxième volet est de recycler cette matière pour la fabrication de nouveaux objets.

L’organisation que Slat dirige a fait une première tentative en 2018, sans succès. Plus tard, cependant, il a perfectionné son système et collecté de grandes quantités de plastique. Cependant, les dimensions du système utilisé étaient insuffisantes et des centaines de navires et leurs filets respectifs seraient nécessaires pour atteindre son objectif.

Ainsi, inaccessible au découragement, Ocean Cleanup a agrandi son mécanisme, avec des filets plus grands et des navires de plus grande capacité, alors cet été, il a mis le système à l’épreuve et cela a payé.

Le dispositif se compose d’un filet flottant qui piège le plastique comme un bras géant et le canalise vers une zone de ce réseau en forme d’entonnoir, où il se dépose. Par la suite, le filet est ramassé et le plastique piégé est déposé dans les navires, qui l’amènent au port.

Le système Jenny, comme on appelle l’appareil, est remorqué par deux bateaux, tirant chaque extrémité du filet, qui a la forme d’un fer à cheval.

Plus tôt en août, l’équipe a lancé Jenny sur la grande île en plastique du Pacifique pour voir si elle pouvait ramasser de grandes quantités de déchets plastiques. Ocean Cleanup a signalé que le système réussi à éliminer neuf tonnes de déchets de l’océan Pacifique sans aucun recul.

Cela montre, selon ses promoteurs, qu’il est possible de nettoyer les ordures qui flottent dans la mer.

Une fois transporté vers la côte, le plastique récupéré est recyclé. En ce moment, Ocean Cleanup utiliser ce matériau pour faire des lunettes de soleil qui sont vendus 200 $. Les bénéfices sont destinés à défrayer les travaux de nettoyage maritime. L’ONG espère s’associer à des marques pour fabriquer davantage de produits recyclés.

Slat estime que son équipe aurait besoin d’environ 10 Jenny pour nettoyer 50% de la grande île en plastique qui flotte dans le Pacifique d’ici dix ans.

On estime qu’entre 1,15 et 2,4 millions de tonnes de plastique pénètrent chaque année dans les océans par les rivières, Par conséquent, le défi auquel cette ONG est confrontée est énorme, bien que son expérience ouvre la porte à l’échelle de cette solution, afin que sa capacité puisse être étendue.

