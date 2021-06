Ils inventent un troisième œil pour que ceux qui regardent leur portable dans la rue ne se frappent pas avec les lampadaires | La technologie

in

Des milliers de personnes tombent dans les égouts ou heurtent des bancs et des lampadaires, regardant leur téléphone portable en marchant. Pour tous, le troisième œil arrive.

Les zombies de smartphones sont une tribu urbaine facilement reconnaissable, car ils marchent dans la rue la tête baissée, regardant un écran.

Ces dernières années, ces zombies mobiles ont subi des dizaines de milliers d’accidents, principalement dus à des chutes, des coups et des écrasements. Certains avec des résultats mortels.

Comme ces accros au mobile n’ont pas assez de leurs deux yeux pour survivre, l’ingénieur industriel sud-coréen Paeng Min-wook a inventé Le troisième œil. Un appareil avec des capteurs qui se place sur le front, et qui permet de voir quand on a le regard fixé sur le mobile.

est Troisième oeil se compose de un gyroscope, un capteur à ultrasons, une carte de type Arduino qui contrôle tout, et une batterie. Le gyroscope détecte quand la personne baisse la tête pour regarder le mobile.

A ce moment, le capteur à ultrasons est activé, détecte des objets à deux mètres de distance. Si vous interprétez que l’utilisateur est sur le point d’entrer en collision avec quelque chose, une alarme retentit.

Paeng Min-wook l’a essayé pendant quelques jours à Séoul, et a atteint son objectif : attirer l’attention sur un problème qui ne cesse de croître chez les jeunes sud-coréens, où le nombre de zombies de smartphones c’est assez nombreux.

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Parce que l’objectif de Paeng Min-wook n’est pas de commercialiser le Troisième oeil ou devenir célèbre, mais pour attirer l’attention sur ce problème. Il reconnaît qu’il s’agit d’une “solution satirique”, et explique dans Sky News : “J’espère que cela servira à sensibiliser à la gravité de l’addiction aux gadgets, et à se regarder et reconnaître le problème.”

C’est certainement une question qui inquiète les autorités. Parce qu’un coup contre un lampadaire ou un banc peut être léger, mais il y a eu des cas de les gens écrasent en traversant un feu rouge, ou même que est tombé dans un ravin en marchant dans le champ en regardant le mobile.

Nous sommes assez intelligents pour ne pas avoir besoin de ce troisième œil. Au cas où, la technologie est déjà disponible pour assurer la sécurité de ces zombies sur smartphone.