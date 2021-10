Ils inventent une batterie flexible qui peut être étirée comme une écaille de serpent | La technologie

in

Les ingénieurs ont pu créer une technologie de batterie capable de s’étirer et de s’adapter à tout type d’appareil tel qu’un robot.

Les batteries permettent à nos appareils électroniques de fonctionner longtemps sans avoir besoin d’être connectés à un réseau électrique, et les différents robots autonomes qui sont utilisés pour différentes tâches dans divers domaines ont différentes batteries qui leur fournissent une fonctionnalité pendant plusieurs heures. .

Malheureusement, il existe un certain nombre de robots, tels que ces robots mous, auxquels il est très difficile d’installer une batterie en raison de leur complexité de forme, et c’est pourquoi maintenant les chercheurs travaillent sur des batteries flexibles et extensibles. Cette percée dans la robotique douce pourrait mettre sur le marché des dispositifs énergétiques aux formes adaptables.

L’équipe de recherche travaille sur ce Département de nano-mécanique de l’Institut coréen des machines et des matériaux (KIMM), qui a pu développer une batterie flexible et extensible qui se plie et augmente de taille comme les écailles d’un serpent.

Cette nouvelle technologie permettrait un mouvement flexible en connectant plusieurs petites batteries qui épouseraient la forme du robot, par opposition aux batteries plus courantes qui sont combinées de manière compacte.

Pour créer cette percée, les ingénieurs ont utilisé petites cellules de batterie lithium-ion hexagonales qui ressemblaient à des écailles de serpent et étaient connectées électriquement avec du polymère et du cuivre à l’aide d’un mécanisme de charnière pour se plier et se déplier.

La forme de chaque cellule de batterie a été optimisée pour atteindre une capacité élevée par unité de taille. La bonne chose à propos de cette avance c’est qu’il facilite la production de masse car la batterie peut être fabriquée en coupant et en pliant des électrodes flexibles selon un procédé de fabrication inspiré de l’art de l’origami.

Dans l’un des tests, ils ont montré que la batterie au lithium extensible Il pourrait maintenir ses performances même s’il était déformé et étiré de 90% pendant plus de 36 000 cycles.

En plus des robots, cette nouvelle cellule de batterie pourrait être utile dans les dispositifs de stockage d’énergie pour les dispositifs médicaux de rééducation.