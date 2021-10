Ils inventent une mini centrale hydroélectrique pour éclairer les petites villes

26/10/2021 à 10h03 CEST

L’électricité est souvent beaucoup plus facile à trouver qu’on ne le pense et il n’est pas nécessaire de dépendre des grandes entreprises qui nous étouffent avec leurs tarifs exorbitants. Une installation hydroélectrique simple a été inventée par une entreprise belge et permet, avec peu d’effort et de budget, fournir de l’électricité à des populations de 50 à 500 familles dans des zones reculées et loin des concentrations urbaines.

Turbulent, c’est le nom du système, ne nécessite que la présence d’une rivière dans laquelle il y a un dénivelé d’au moins 1,5 mètre de hauteur. Cette pente est ce qui conduit l’eau vers la turbine, qui produira l’électricité.

Comme on peut le lire sur leur site internet, l’idée est venue de jeunes belges, entrepreneurs et en même temps soucieux de l’environnement. Jasper Verreydt et Geert Slachmuylders ont concentré leurs efforts sur l’analyse des tourbillons ou tourbillons qui se forment dans les rivières et les canaux. Ces tourbillons, avec leur vitesse, génèrent de l’énergie, qui peut être transformée en électricité.

Après avoir réuni une équipe de professionnels, ils ont réussi à concevoir un petite petite turbine hydroélectrique, de 15 à 70 kw, qui peut être installé dans n’importe quelle rivière, canal ou cours d’eau ayant un dénivelé compris entre 1,5 et 5 mètres.

Il est capable de produire de l’électricité soit avec une seule turbine, soit à travers un réseau de plusieurs d’entre elles, situées en différents points de la rivière. Dans ce dernier cas, un plus grand nombre de logements peut être pris en charge.

Selon le système utilisé, entre 120 000 et 560 000 kWh par an peuvent être générés pour chaque turbineajoute la société.

C’est une innovation qui a déjà été mise en œuvre avec succès dans des communautés rurales au Chili, en Indonésie, au Portugal, aux Philippines, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays qui n’ont aucune possibilité d’avoir de l’énergie autrement.

C’est un mécanisme facile à installer, nécessite peu d’entretien et a une longue durée de vie, ce qui en fait une alternative fiable pour ces types de communautés.

L’objectif est de « fournir de l’électricité propre et abordable dans des endroits éloignés grâce aux nouvelles technologies et à l’autonomisation des cultures locales pour les utiliser », explique Turbulent.

Ces centrales hydrauliques portables Il se compose d’une structure en béton qui agit comme un collecteur pour l’eau, qui tombe dans un bain à remous et se retrouve dans les hélices des turbines assez vite pour le faire tourner. Par ce simple mouvement naturel, ladite turbine tourne et génère de l’électricité.

Contrairement à d’autres sources d’énergie renouvelables, ces mini-centrales ne dépendent pas du soleil ou du vent un jour donné.

Turbulent dit que pour produire la même quantité d’énergie que cette turbine, il faudrait une centrale solaire de la taille d’un terrain de football.

Afin de réduire l’impact environnemental que cette installation peut engendrer, les dirigeants de l’entreprise ont créé une conception spéciale qui évite d’endommager les poissons qui se retrouvent dans les hélices des turbines.

Cette vidéo montre comment fonctionne le système.

Tous les équipements nécessaires à l’installation de cette petite centrale hydroélectrique sont facilement transportable sur un camion et la construction, dit l’entreprise, ne prend que quelques jours.

L’invention a fait l’objet de plusieurs prix internationaux d’innovation et d’ingénierie.

Site Turbulence : https://www.turbulent.be/

Cela peut vous intéresser : Ils inventent des lampes portables qui fonctionnent à l’eau de mer