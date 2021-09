Ils inventent une peinture ultra-blanche qui remplace la climatisation

30/09/2021 à 10h04 CEST

Des chercheurs américains ont créé une peinture blanche ultra-réfléchissante pour façades de bâtiments qui réfléchit 95,5% de la lumière solaire et abaisse la température des habitations, ce qui pourrait devenir, à moyen terme, un élément “durable” et “bon marché” pour réduire les impacts économiques et environnementaux. impact de l’énergie électrique. La nouvelle peinture ultra-blanche peut réduire la température intérieure de la maison jusqu’à 7,7º C et supposer une grande économie sur la facture d’électricité.

Depuis des siècles, de nombreux peuples d’Europe, comme l’Espagne, ont choisi la couleur blanche sur les façades de leurs maisons pour unir l’identité de leurs lieux dans un spectacle resplendissant et harmonieux.

Mais derrière elle, il y a quelque chose de plus qu’une simple coutume culturelle. Ce fait répond à une réalité pratique incontestable : la couleur blanche a une série de propriétés énergétiques qui affectent la température et a toujours été l’un des meilleurs alliés pour vaincre la chaleur.

Selon l’Institut pour la diversification et les économies d’énergie, près de la moitié des maisons en Espagne sont climatisées. En Méditerranée, 67% des foyers ont au moins un appareil. On trouve normalement ce type de système de refroidissement dans les pays développés. Mais l’augmentation du niveau de vie dans les pays en développement comme l’Inde, le Mexique ou la Chine, va augmenter la demande pour cette technologie, avec les inconvénients environnementaux que cela implique.

Climatiseurs ils utilisent des gaz réfrigérants qui, lorsqu’ils sont libérés dans l’atmosphère, contribuent au réchauffement climatique.

Mais il existe des alternatives pour refroidir les maisons sans consommer d’énergie ni polluer. Et c’est ce qu’ont obtenu des chercheurs de l’Université Purdue (États-Unis) qui ont mis au point une peinture blanche hautement réfléchissante qui parvient à abaisser la température des habitations.

En peignant la façade des bâtiments avec cette peinture ultra-blanche, une température intérieure inférieure à la température extérieure ambiante est atteinte même aux heures où le rayonnement solaire est le plus fort.

Économie de 50 euros par mois dans une maison de 200 m2

C’est un peinture acrylique à base de carbonate de calcium. L’une des caractéristiques qui le rend si efficace est qu’il contient des particules de différentes tailles, ce qui lui permet de diffuser différentes longueurs d’onde de lumière. Avec ce tableau, dans une maison de 200 mètres carrés, vous pourriez économisez environ 50 euros par mois dans les coûts de refroidissement avec l’énergie électrique.

Dans les tests sur le terrain pour l’expérience, il a été observé que la peinture avait un potentiel de refroidissement de 37 W / m2 et il a réussi à réduire la température intérieure de 7,7 °C par rapport à la température ambiante à midi. Dans les climats chauds, il est courant de trouver des toits dits « froids », des toits peints en blanc ou de couleur claire pour refléter le rayonnement solaire. Les peintures thermoréfléchissantes actuellement sur le marché reflètent environ 80 à 90 % de l’énergie solaire. Mais cette nouvelle peinture blanche parvient à refléter 95,5%.

L’un des auteurs de l’étude, Xiangyu Li, affirme que si cette peinture était utilisée sur d’autres surfaces telles que les routes, les toits ou même les voitures, elle pourrait améliorer la température de la surface de la terre et les conditions météorologiques en général. Aaswath Raman, scientifique à l’Université de Californie, indique que ce nouveau produit est une excellente solution, car «Utilise des matériaux couramment utilisés par l’industrie de la peinture et vous obtenez des performances de refroidissement raisonnablement bonnes.

Pour que cette peinture soit vraiment réfléchissante, elle devait également être vraiment blanche. Pour faire ça, les chercheurs ont utilisé une concentration très élevée d’un composé chimique appelé sulfate de baryum avec différentes tailles de particules. La longueur d’onde de la lumière du soleil que chaque particule diffuse dépend de sa taille, donc une gamme plus large de tailles de particules permet à la peinture de diffuser une plus grande partie du spectre de la lumière solaire.

Couvrir un toit d’environ 305 mètres carrés avec la peinture la plus blanche permettrait une puissance de refroidissement équivalente à 10kW, qui serait plus puissant que les climatiseurs centraux utilisés par la plupart des maisons. Désormais, les chercheurs prévoient de commercialiser cette peinture ultra-blanche. Ils se sont déjà associés à une entreprise pour le produire et le vendre à une échelle commerciale et ont déjà déposé des brevets.

De plus, ce produit a non seulement atteint la tâche de lutter contre la consommation d’électricité et les émissions de gaz dans le monde, mais a également atteint un Record Guinness étant considérée comme « la peinture la plus blanche & rdquor; du monde, reconnaissance qui a obtenu le 15 avril de cet an.

Article de référence : https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2021/Q3/purdue-record-for-the-whitest-paint-appears-in-latest-edition-of-guinness-world-records.html