Ils investissent 36 millions de dollars dans la crypto-monnaie Shiba Inu (SHIB) !

Le prix de la crypto-monnaie Shiba Inu (SHIB) continue de baisser. Cependant, il est frappant de constater que même si les grandes baleines, les marques et les sociétés qui sont des experts en économie et qui gagnent de l’argent, achètent cette monnaie.

En particulier, les traders à court terme ont abandonné leurs positions ainsi que la plupart des marchés. Les altcoins plus petits ont subi une perte plus importante par rapport à Bitcoin, y compris Shiba Inu et Doge.

À cet égard, Sergio Turi, PDG d’Investissements dans le monde, a déclaré : « Shiba Inu connaît actuellement un petit recul, logique pour la forte tendance à la hausse qu’il avait connue. Le prix semble s’accumuler, ce qui signifie qu’il pourrait bientôt prendre un nouveau départ. Si le modèle que vous générez aujourd’hui est exécuté correctement, le prix pourrait augmenter de 100 % avant la fin de l’année.

Comme on dit, les petits poissons s’enfuient, tandis que les baleines s’apprêtent à prendre position.

Certaines baleines achètent SHIB

Profiter de l’immersion SHIB, comme une opportunité. Certaines baleines ont acheté une quantité importante de SHIB. Même lorsque le marché ne semble pas devenir haussier, les baleines ont investi avec confiance dans les jetons SHIB.

De nombreux experts de l’industrie de la crypto-monnaie pensent que la pièce de monnaie SHIB n’est pas un bon investissement. Certains d’entre eux appellent même ces jetons des « shitcoins ». Mais, il semble que le marché n’écoute pas ces suggestions et que de plus en plus de gens achètent et économisent du SHIB sur leur portefeuille.

Concrètement, un inconnu a investi environ 36,8 millions de dollars, dans l’achat de plus de 850 000 millions d’unités de Shiba Inu. La transaction a été finalisée le 22 novembre.

De plus, le 17 novembre, WhaleStats a enregistré un investissement important dans Shiba Inu. Un investisseur a acheté 171 milliards de tokens pour une valeur totale de 8,3 millions de dollars.

En fait, dix jours plus tôt, un investisseur crypto inconnu avait acquis des unités de Shiba Inu d’une valeur de près de 1,15 milliard de dollars.

« Les baleines savent-elles quelque chose que les investisseurs ne savent pas ? »

Actuellement, le géant de la vente au détail de logiciels en ligne Newegg a confirmé sur Twitter qu’il accepterait Shiba Inu (SHIB) comme option de paiement.

Un employé de supermarché devient milliardaire

Fait curieux, un travailleur a investi environ 8 000 $ dans la crypto-monnaie Shiba Inu. Selon Fortune, le pari risqué a fait de ce père de famille un millionnaire en moins d’un an.

«Je viens d’un milieu assez pauvre. Pas dans mes rêves je n’imaginais avoir autant d’argent.

Spectacle de Shiba Inu

Shiba Inu a perdu 16% de sa valeur au pic. Mais peu de temps après, il s’est redressé avec une perte quotidienne de 10 %.

Après la liquidation, Shiba Inu a gagné environ 30% en une journée. Mais ensuite, il est retombé à un gain quotidien de 15 %.

Soit dit en passant, certaines baleines achètent une quantité importante de SHIB, mais le marché ne semble pas réagir du tout. La volatilité du jeton SHIB reste faible.

Pour finir, selon CoinMarketCap, le prix du Shiba Inu se négocie à 0,00003802 $. Ce qui signifie qu’il a perdu plus de 50 % de sa valeur, par rapport au plus haut historique enregistré le 28 octobre, lorsqu’il avait atteint 0,000087 $.

#Shiba accumule beaucoup de volume à la position actuelle.

Si vous ne retournez pas dans la zone 0,000025 $ – 0,000030 $, vous commencerez votre voyage vers Mars très bientôt 🚀🌙 – SHIBA (@ShibaInuSwap) 28 novembre 2021

