« Ils iront de 150 à 200 millions de livres sterling » – Newcastle est sur le point de battre des records pour l’as anglais

Newcastle a été pressenti pour surenchérir sur Manchester City et faire sauter la banque pour Harry Kane au milieu des affirmations selon lesquelles Newcastle est désormais plus susceptible de remporter un trophée que Tottenham.

Kane, 28 ans, a fait l’objet d’un vif intérêt de la part des champions en titre Manchester City au cours de l’été. L’avant-centre a fait part de son désir de soulever les grands honneurs, ce qu’il n’a pas encore fait à Tottenham malgré plusieurs quasi-accidents.

Cependant, le supremo des Spurs, Daniel Levy, a été à la hauteur de sa réputation de négociateur coriace. Au grand désarroi de Pep Guardiola, la poursuite de Man City s’est terminée par un échec à les laisser à la lumière d’un attaquant de classe mondiale entrant dans la saison.

La forme de Kane à Tottenham est pour le moins indifférente depuis le début de la nouvelle campagne. Que les pensées d’un déménagement dans une future fenêtre affligent son esprit, lui seul le saura.

Mais parlant sur talkSPORT, ancien Newcastle United le milieu de terrain, Darren Ambrose, a suggéré que les Magpies pourraient faire à Levy une offre qu’il ne peut pas refuser.

Après leur prise de contrôle dirigée par les Saoudiens, Newcastle est sur le point de verser de l’argent fenêtre après fenêtre. Et avec une pléthore de joueurs de meilleure qualité qui devraient arriver en masse, Ambrose pense que Newcastle est un meilleur pari pour satisfaire les demandes de trophées de Kane plus que Tottenham.

« Et Harry Kane ? Ambrose a déclaré à talkSPORT tout en discutant des plans de transfert de Newcastle (via le Sun).

«Maintenant, je dis cela parce que Manchester City ou Chelsea vont payer entre 100 et 120 millions de livres sterling cet été.

« Je ne pense pas qu’ils le soient. je pense [City] est allé à environ 130 millions de livres sterling cet été, donc Newcastle le fera. Ils iront de 150 à 200 millions de livres sterling.

« Disons que Daniel Levy impose des frais de transfert ridiculement élevés que personne d’autre ne paiera et Newcastle dit: » OK, il y a 150 millions de livres sterling « .

« Qui a le plus de chances de remporter un trophée en ce moment ? Tottenham ou Newcastle en ce moment ?

« Tout le monde va dire [Newcastle] maintenant parce qu’ils sont un projet et qu’ils ont de l’ambition.

Newcastle prêt à payer le prix fort de l’as de Naples

Pendant ce temps, Newcastle United est prêt à égaler le prix demandé par Naples pour une star de classe mondiale, bien qu’un défi du côté du joueur doive d’abord être surmonté, selon un rapport.

Alors que les ajouts dans les zones d’attaque génèrent souvent le plus d’attention, les signatures défensives ne doivent pas être négligées. Et par The Boot Room (citant le point de vente italien Area Napoli), colosse sénégalais Kalidou Koulibaly est sur le radar des Magpies.

Malgré ses 30 ans, Koulibaly reste l’un des défenseurs les plus imposants du football européen. En effet, Manchester United aurait pesé un coup d’été avant de s’installer sur Raphael Varane.

L’article de Boot Room affirme que Napoli évalue Koulibaly à 42,5 millions de livres sterling. Ce n’est pas un problème pour Newcastle. Leurs nouveaux propriétaires seraient « prêts à payer au propriétaire de Naples Aurelio De Laurentiis le prix demandé de 42,5 millions de livres sterling nécessaire ».

Cependant, avant que Koulibaly puisse être vu dans des rayures noires et blanches, sa propre préoccupation personnelle doit être surmontée.

Le défenseur aurait des réserves à l’idée de rejoindre une équipe actuellement effondrée à la 19e place. L’absence de football européen qui viendrait avec l’adhésion aux Magpies est également dûment notée.

