Ils jettent du pop-corn à Westbrook et il doit être retenu pour sa sécurité

27/05/2021 à 04:53 CEST

. / Philadelphie

La base étoile des Wizards de Washington, Russell Westbrook, a dû être arrêté ce mercredi par des agents de sécurité Wells Fargo Center, Philadelphie, quand un spectateur lui a jeté du pop-corn à la tête en quittant le terrain blessé. Westbrook, bien qu’il boitait visiblement de l’entorse de la cheville droite dont il avait souffert au début de la quatrième période, a oublié la douleur et est devenu une force difficile à contrôler.

Avec 10h28 à jouer au quatrième quart et les Wizards derrière les Sixers de 17 points dans le deuxième match du match de premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est, Westbrook a marché sur le pied de l’attaquant turc des Sixers Furkan Korkmaz. .

Lorsqu’il a quitté le terrain pour se rendre au vestiaire et recevoir des soins médicaux, un fan a semblé lancer du pop-corn sur Westbrook alors qu’il était sur le point d’entrer dans le tunnel du champ. Cette enragé Westbrook, qui a dû être détenu par divers responsables de l’équipe et du personnel de sécurité. Le même personnel a ensuite recherché le spectateur assis près du tunnel, un jeune homme, et a été escorté par la sécurité peu après l’incident.

Avant que l’incident ne se produise, Westbrook a brièvement quitté le terrain pour travailler sur une autre blessure à la jambe droite après une chute alors qu’il défendait le meneur australien Ben Simmons lors d’un match après la fin du troisième quart.

Westbrook a eu du mal avec ses tirs pour la nuit, marquant seulement 2 sur 10 et a terminé avec un double-double de 10 points, 11 passes et six rebonds. Les Wizards ont finalement perdu 120-95 et ont maintenant perdu 0-2 dans le meilleur des sept matchs, tandis que le troisième match aura lieu samedi prochain à Washington.