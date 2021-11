Ils jugent à Murcie une femme et son amant pour avoir trompé un demi-million d’euros de son mari dans un état végétatif

19/11/2021 à 22:54 CET

Ana Lucas

Le tribunal provincial de Murcie jugera la semaine prochaine une femme et son amant pour avoir prétendument trompé son mari plus d’un demi-million d’euros du premier, qui était etn état végétatif depuis un accident de la circulation qu’il a eu en 2004.

La femme, dont les initiales sont DMBF, était mariée depuis quatre ans lorsque son mari a été déclaré incapable, après l’accident qui a failli lui coûter la vie. Elle est devenue sa tutrice légale et a commencé à gérer sa succession. Selon les conclusions provisoires du parquet, la femme « aurait disposé à son profit la somme de 551 996 euros, une somme que la prévenue a déplacée sur différents comptes ouverts dans différentes banques, avec la collaboration et l’avantage économique de ceux qui ces moments-là c’était son beau-frère, étant marié à la sœur de l’incapable, l’accusé également, JDLM, qui avait une relation sentimentale & rdquor ;.

La victime est décédée à Murcie en mars 2011 et son père est devenu un héritier universel de vos actifs.

Le ministère public est clair que les faits sont constitutifs d’une délit de détournement, dont DMBF serait responsable, et une autre pour l’accueil, dont JDML est accusé, pour laquelle il demande deux ans de prison. « Il n’est pas opportun d’infliger une sanction à l’accusé, qui ne sera soumis qu’à une responsabilité civile & rdquor ;, détaille le procureur.

La femme « versera au père du défunt la somme de 551 996 euros et le défendeur JDLM remboursera au patrimoine de la tutelle, les sommes dont il a bénéficié, qui seront déterminées après la pratique du test qui se pratique en l’acte de l’audience orale & rdquor ;.

L’affaire passe en jugement plus d’une décennie après la mort de la victime. De manière prévisible, les retards injustifiés seront pris en compte : la qualification fiscale a une date de 2016. Les accusés devraient siéger à la magistrature de la Cour provinciale les 24 et 25 novembre.