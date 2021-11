Ils jugent les mineurs qui ont poignardé un ancien concurrent de ‘Mujeres y Hombres’ à Torrent

27/11/2021 à 08:44 CET

Ignacio Cabanes

Deux des présumés auteurs de la mort violente de Dani Menjíbar, les ancien candidat à l’émission de télévision « Femmes et hommes et vice versa » (Myhyv) assassinés à Torrent en juillet 2020, ils se sont assis sur le quai ce vendredi. Il s’agit de la deux frères jumeaux, mineurs, arrêté à l’époque pour avoir prétendument battu la victime et le poignarder deux fois avec deux autres jeunes, qui avait déjà atteint l’âge de la majorité au moment du crime et qui sera jugé par un tribunal populaire.

Les deux mineurs encourent des mesures allant de sept ans d’enfermement en régime fermé pour une crime de meurtre avec l’aggravation de l’abus de supériorité, sollicité par le ministère public, à l’âge de quatorze ans il sollicite les poursuites privées pour les délits de meurtre – pour apprécier la trahison – et de vol avec violence à l’aide d’un instrument dangereux, puisqu’ils ont saisi une montre Tommy Hilfiger d’une valeur de 150 euros. Dans les deux cas, la mesure d’internement s’accompagnerait de cinq années supplémentaires de probation avec assistance éducative.

Les deux frères ont nié hier devant le juge des enfants avoir participé à la agression contre Dani Menjíbar, 31 ans, s’est produite au petit matin du vendredi 11 juillet 2020 après une dispute dans un pub du Centro Comercial de las Américas de Torrent. Tous deux admettent qu’ils étaient avec les deux autres jeunes hommes traités dans les locaux, mais n’ont pas précisé les raisons de la discussion avec la victime.

En fait, l’un d’eux a affirmé qui était dans la salle de bain au moment où il vomissaitEt quand il est parti, il a vu que des gens couraient, y compris son frère, et il les a poursuivis pour voir ce qui se passait. Et que lorsqu’il a vu la police, il a jeté un couteau qu’il portait à terre parce qu’il avait peur. « J’avais un couteau ce soir-là parce que je m’en servais au travail, coupant les paquets d’aliments pour les poulets, et j’ai oublié de le laisser à la maison », a plaidé le prévenu.

Dani Menjíbar avait 31 ans lorsqu’il a subi l’agression mortelle. |

L’ADN n’est pas concluant

La police nationale a trouvé sur les lieux des faits, au confluent entre l’Avenida del Vedat et l’Avenida Reina Sofía de Torrent, deux armes blanches. Les Un rapport ADN a trouvé un profil d’un des mineurs accusés dans les poignées de l’un d’eux, mais curieusement dans lequel il n’y a aucun reste de la victime qui permet d’établir qu’il a été utilisé dans le coup mortel. Alors que dans l’autre, qui contenait du sang du défunt, il n’y a aucun ADN d’aucun des quatre traités.

Cependant, le procureur soutient que tant les deux mineurs que les deux jeunes – qui devront être jugés par un jury populaire – ils ont attaqué la victime à coups et au couteau alors qu’elle tentait de s’enfuir à pied pour éviter l’affrontement avec ceux-ci après une précédente discussion à l’intérieur où ils « ont eu quelques mots », dont le contenu n’a pas été clarifié par les témoins.

Ils auraient profité de l’état du jeune homme, qui avait réduit ses chances de se défendre en ayant ingéré de l’alcool et de la cocaïne. Ainsi, le ministère public apprécie la circonstance de trahison et parle de meurtre, puisque les accusés ont utilisé leur situation d’impuissance.

« Ils étaient tous derrière lui en train d’essayer de le frapper, ils le pourchassaient comme s’il était une proie »a déclaré l’un des témoins. Un autre témoin a déclaré au procès qu’ils l’avaient battu pendant environ cinq minutes alors que Daniel était allongé sur le sol, totalement sans défense. L’ancien ‘Myhyv’ est décédé des suites des deux coups de couteau présenté, un au dos et le un autre, mortel par nécessité, droit au cœur.