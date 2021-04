Ils lancent une application pour identifier et protéger les nids dans les zones urbaines

04/03/2021 à 09:40 CEST

Aujourd’hui plus que jamais, le besoin de populations plus gentilles, en meilleure santé et plus résilientes se fait plus sentir. Et la présence d’oiseaux aide à atteindre cet objectif. C’est ce qu’affirme la Société espagnole d’ornithologie (SEO / BirdLife), qui vient de lancer la deuxième édition de son Campagne ‘SOS Nidos’conçu pour alerter la population de la perte de sites de nidification, une circonstance qui est devenue l’une des principales menaces pour les oiseaux urbains.

La science a déjà montré que la présence d’oiseaux favorise les émotions positives chez l’homme et encore plus le bien-être psychologique que l’argent, comme l’a conclu l’étude « L’importance de la diversité des espèces pour le bien-être des humains en Europe », récemment publiée par Chercheurs allemands. Mais le nombre d’exemplaires dans les villes diminue d’année en année. ET Chaque printemps, de nouveaux rapports de destruction de nids sont enregistrés.

SEO / BirdLife souligne qu’il est illégal d’endommager ou de détruire des nids, même vides, ainsi que d’endommager, de déranger ou de déranger intentionnellement les oiseaux pour empêcher leur reproduction. « Cela peut entraîner l’imposition d’amendes ou même constituer un crime contre la faune passible de deux ans de prison et d’amendes comprises entre 3 001 et 200 000 euros », souligne-t-il.

L’ONG environnementale, fondée en 1954 et dont l’objectif est la conservation et l’étude des oiseaux et de leurs habitats, attribue la destruction des nids, dans la plupart des cas, à un manque de sensibilisation et de connaissances de la part des citoyens, propriétaires d’immeubles. , gestionnaires immobiliers ou techniciens & rdquor;.

Il souligne que ces dernières années, les administrations publiques ont encouragé et subventionné les travaux de rénovation des bâtiments dans le cadre de programmes d’amélioration de l’efficacité énergétique. la destruction des nids augmente, «avec le soutien, en plus, des deniers publics à de nombreuses reprises».

Les responsables de SEO / BirdLife sont convaincus que si les propriétaires des bâtiments, les administrateurs des communautés de quartier, les techniciens, les architectes et le reste des agents impliqués dans ces travaux connaissaient à l’avance l’existence des oiseaux et des protocoles de prévention pourrait être établie, ce problème serait considérablement réduit.

Une application pour localiser les nids

Pour cette raison, ils ont créé l’application SEO / BirdLife Census, disponible pour les appareils mobiles et au format web, qui permet d’enregistrer la présence de nids d’oiseaux dans les villes.

«Nous avons créé une application très simple d’utilisation qui permettra à de nombreux volontaires d’enregistrer des nids ou des colonies de couvain et qu’au fil du temps, il contribuera à protéger les espèces de faune qui habitent les bâtiments et les infrastructures grâce à l’amélioration de la connaissance de leurs lieux de nidification & rdquor;, affirme Juan Carlos del Moral, coordinateur de la SEO / BirdLife Citizen Science Area.

<< Les données des recensements urbains seront librement accessibles aux administrations publiques et, le cas échéant, aux propriétaires, aux architectes et aux techniciens impliqués dans les processus de construction ou de rénovation des bâtiments et, par conséquent, il est prévu qu'avec le temps, elles deviendront un outil très utile pour la protection des espèces qui habitent les milieux urbains & rdquor;, souligne Beatriz Sánchez, responsable du programme Biodiversité urbaine de SEO / BirdLife.

Cette application fait partie de la campagne «SOS Nidos, tu ne ferais pas ça», dont le protagoniste principal est le véloce commun, a déclaré Oiseau de l’année 2021. Une campagne de sensibilisation qui vise à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le problème et proposer des solutions pour la coexistence avec les oiseaux sauvages qui habitent des zones humanisées, qui sont pour la plupart des oiseaux migrateurs, protégés par la législation. Et qu’ils connaissent «un déclin progressif de leurs populations ces dernières années», alerte SEO / BirdLife.

C’est le cas, par exemple, de l’hirondelle rustique, du plan commun, du martinet commun, du martinet pâle, du petit crécerelle, de la cigogne blanche et même du moineau domestique. «Presque tous retournent dans leurs mêmes aires de reproduction chaque printemps., après avoir passé l’hiver sous des latitudes plus chaudes, et parfois ils trouvent leurs nids détruits après leur long voyage & rdquor;, souligne l’ONG.

Face à une action illicite contre l’environnement, comme la destruction de nids, SEO / BirdLife invite les citoyens à le faire connaître aux agents forestiers et environnementaux de leur communauté autonome – en appelant le 112 – ou en le communiquant à la Garde civile – en appelant 062–. En outre, elle met également son portail de réclamations environnementales à la disposition des citoyens afin qu’ils puissent déposer une réclamation facilement et rapidement.

SEO / BirdLife a répondu l’année dernière, à travers la première édition de la campagne SOS Nidos, à 79 questions sur la manière d’agir en cas de destruction de nids; il est intervenu directement dans 36 cas et a déposé 23 plaintes auprès d’agents forestiers, de Seprona, du parquet et d’autres autorités compétentes. Et cela dans une année de pandémie et de confinement.

En outre, via son portail de plaintes environnementales, il a reçu 20 notifications de destruction ou de pillage de nids, dont 17 à Seprona, quatre à des agents environnementaux et une à une communauté autonome.

Exemples de bonnes pratiques

Dans le cadre de la campagne SOS Nidos, le webinaire a eu lieu le 18 mars « Protection des espèces sauvages qui habitent les environnements urbains », qui a rassemblé plus de 300 personnes, dont des techniciens des administrations locales et régionales, des architectes, des entreprises et des membres d’associations locales.

La réunion a permis de détailler les bonnes pratiques de coexistence et de protection des espèces sauvages qui habitent les bâtiments, comme celles appliquées au Royaume-Uni, où les oiseaux et leurs nids sont strictement protégés par les réglementations étatiques et les administrations locales offrent des informations spécifiques aux promoteurs de projets urbains.

De même, certaines mesures développées en Espagne ont été présentées (bâtiments historiques à Ségovie, ordonnance municipale d’Almansa pour l’environnement, initiatives de conservation de la biodiversité de la mairie de Madrid, protection de la petite crécerelle en Estrémadure, programme d’oiseaux protégés et bâtiments à Barcelone & mldr;) , montrant que il est possible de concilier la protection du patrimoine culturel et naturel.

«Ces expériences montrent que les autorités locales peuvent agir efficacement pour conserver la biodiversité de leurs communes, malgré le fait que la législation pour la protection des espèces sauvages n’est pas très explicite sur leurs pouvoirs», a conclu Beatriz Sánchez.

Solutions pour la coexistence avec les oiseaux urbains

Solutions pour la coexistence avec les oiseaux urbains-La saleté produite par les hirondelles Il peut être atténué en plaçant une simple étagère ou un plateau de protection sous les nids, et même avec un nettoyage périodique de la zone dans laquelle il se trouve.

-Pour les colonies d’aéronefs, qui ont tendance à faire de nombreux nids sur la même façade, il existe des systèmes de collecte des excréments très efficaces qui sont, à long terme, moins chers que l’enlèvement des nids. Dans certains cas, il suffit également de procéder à un nettoyage périodique de la façade ou du sol.

-Dans le cas de nids de cigognes, il n’est nécessaire de supprimer les nids que dans des cas très spécifiques. Une solution consiste à réduire le poids du nid en dehors de la période d’élevage et à retirer une partie des matériaux. Il existe également des structures en forme de panier qui permettent aux oiseaux de construire leurs nids tout en évitant d’endommager le toit.

–En ce qui concerne les dommages subis par les oiseaux dans le rénovation ou réhabilitation de bâtiments, SEO / BirdLife s’engage à mettre en place des protocoles et des mécanismes permettant de concilier la conservation du patrimoine bâti et culturel avec le patrimoine naturel qu’il abrite.

Page de référence: https://seo.org/sosnidos/

