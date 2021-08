Ils lancent une nouvelle bande-annonce spectaculaire de Cobra Kai 4 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Le championnat de karaté le plus important est ici. Le tournoi All Valley revient pour la quatrième saison de ‘Cobra Kai’, qui sort une nouvelle bande-annonce. Une petite collation pour les fans, car Netflix est prévu pour la première

Sera en décembre quand le public pourra voir la confrontation entre l’équipe formée par Johnny Lawrence et Daniel LaRusso et celle que Kreese a formée avec Terry Silver, une vieille connaissance et la grande nouveauté de la saison.

Le tournoi sera plus qu’un simple trophée, ce sera une bataille pour le cœur et l’âme de la communauté. La quatrième saison montrera l’union entre les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang, qui unissent leurs forces pour vaincre Cobra Kai. Celui qui perd doit raccrocher son gi.

Photo : netflix

Alors que Samantha et Miguel tentent de maintenir l’alliance du dojo, Robby parie sur Cobra Kai. Le sort de la Vallée est en jeu. L’aperçu laisse plusieurs questions, Quels trucs Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer la hache de guerre pour un ennemi commun ? Cobra Kai sera-t-il l’âme de la Vallée ?

Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List et Martin Kove sont les vedettes de la quatrième saison de ‘Cobra Kai’, avec Dallas Dupree Young, Oona O ‘ Brien et Thomas Ian Griffith également au casting.

Source : Excelsior