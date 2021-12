Adamari López : Ils l’attaquent, ils l’accusent de farce !

La vérité est que la transformation du corps du célèbre conducteur Adamari López a fait l’objet de controverses et a même été accusé d’imposture, car ils assurent que je ne perds pas de poids uniquement avec des régimes.

Malheureusement, l’actrice Adamari López fait l’objet de critiques récemment par ceux qui l’accusent de mentir sur la méthode qu’il utilisait pour perdre du poids et montrer la silhouette spectaculaire dont il se vante aujourd’hui.

Ces derniers mois, l’indéniable changement d’image du Portoricain, qui a souffert les années précédentes obésité il y a quelque temps, mais il a réussi à retrouver sa silhouette et à briller à nouveau à la télévision.

Cela peut vous intéresser : Adamari López et la raison pour laquelle elle a perdu plus de 15 kilos

C’est ainsi qu’aujourd’hui on l’a vu parler de son processus de perte de poids et même partagé le secret de beauté que tout le monde lui enviait.

Cependant, selon la chanteuse Olga Tañón, Adamari a menti sur son régime amaigrissant.

Selon Olga Tañón, la véritable méthode de perte de poids d’Adamari López aurait été une opération de ballon gastrique.

Cela a été particulièrement pertinent après que l’actrice a fait la promotion de son régime sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram officiel, Adamari a parlé des avantages de WW, de la méthode qu’elle prétend avoir utilisée, et offre même une remise de 10 $ à ceux qui souhaitent se joindre au défi.

La section des commentaires était divisée entre ceux qui disent que c’est un canular et ceux qui ont choisi de croire les paroles du présentateur de Telemundo.

Chacun avec son histoire, mais je ne pense pas qu’ils trompent les gens en disant qu’un système de perte de poids qu’elle n’a pas fait pour diminuer sa taille », a commenté un fan. « Elle était plus d’un an avec eux et n’a pas laissé tomber une once et du coup zaz ! Il a tout baissé. Ce n’est pas logique », a écrit un autre internaute.