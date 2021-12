Laura Bozzo : Ils l’attaquent pour avoir vendu des salutations sur Internet

Ces derniers jours, le célèbre avocate Laura Bozzo a été fortement critiquée pour avoir vendu des salutations sur Internet, car il semble que cela ait suscité un grand mécontentement de la part des internautes sur les réseaux sociaux.

Et il semble que le présentatrice Peruvian promeut ses messages personnalisés sur un site technologique bien connu.

La vérité est que même si vous en voulez plus, la polémique ne quitte pas la présentatrice péruvienne Laura Bozzo.

Après la procédure judiciaire qui l’a amenée à fuir la justice pendant plusieurs mois accusée d’évasion fiscale, ainsi que la bataille juridique qu’elle affronte avec les acteurs Irina Baeva et Gabriel Soto, elle fait désormais la une pour annoncer ses propres vœux de Noël sur le Portail Famosos.

Cela peut vous intéresser: Laura Bozzo a envisagé de se suicider en pensant à la prison

L’animatrice de l’émission « Laura en América », a fait la promotion de ses messages sur le site Web sur lequel des célébrités telles que l’ex-MISS Alicia Machado, l’actrice Ana Layevska, Sabrina Sabrok et le protagoniste de la telenovela « La desalmada », José Ron participer. .

Je suis de retour sur la page Celebrity. Si vous voulez un salut, une félicitation pour quelqu’un que vous connaissez déjà, vous devez entrer ici. Je le serai en décembre. que c’est un mois de partage, d’amour et d’affection. Je les serre dans mes bras avec mon âme », dit le présentateur.

De plus, il a été annoncé que dans l’annonce de leurs vœux, ils peuvent coûter jusqu’à 30 dollars, soit environ 700 pesos mexicains.

La vérité est que l’on a beaucoup parlé de la situation économique du Péruvien, ancien participant de l’émission de téléréalité Les stars dansent dans Aujourd’hui.

Et c’est qu’après avoir perdu le procès en diffamation déposé par les acteurs Irina Baeva et Gabriel Soto, il y a eu des spéculations sur la livraison possible d’une de leurs propriétés, mais la présentatrice a assuré qu’elle ne versera pas d’indemnité aux acteurs.

Je n’ai pas à payer un seul peso à l’homme « , a-t-il déclaré en s’excusant pour des commentaires qui pourraient bouleverser le couple d’acteurs qui ont rendu leur relation publique au milieu de la séparation controversée de Soto avec sa collègue actrice Geraldine Bazán.

Il faut se rappeler que lors de l’émission El gordo y la flaca, Bozzo a qualifié l’acteur de « misérable de l’année » et s’est adressé à Irina.

La femme qui s’en mêle ne peut jamais être heureuse, car je pense que celui qui fait mal finit toujours par recevoir son propre médicament. »

Alors que Soto insiste sur les conséquences des gros titres des tabloïds, comme ils lui ont fait beaucoup de dégâts

C’est pourquoi j’ai voulu me battre pour avoir cette justice et aussi mettre cette limite sur la façon dont les notes sont souvent gérées ».

Puis il a précisé que dans l’affaire contre Laura Bozzo, le procès était gagné, le juge a prononcé une sentence, tandis que l’avocat a assuré qu’il ne s’agissait pas d’excuses publiques.

La dame a causé de graves dommages avec les expressions discriminatoires ».