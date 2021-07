“Ils l’ont tué pour avoir changé les choses” : Oliver Stone sur l’assassinat de Kennedy – El Sol de México

in

CANNES. Avec de nouvelles preuves publiées au cours des 30 dernières années en déclassifiant du matériel secret, le cinéaste Oliver Stone pense qu’il est clair que John Fitzgerald Kennedy a été tué “parce qu’il changeait trop les choses”.

Et bien qu’il assure qu’il n’y a pas de vérité absolue et qu’on ne saura jamais exactement ce qui s’est passé – “Je m’approche à peine”, dit-il -, il est convaincu qu’il y a eu un complot contre Kennedy car “il s’est vraiment battu pour la paix monde et en a payé le prix fort. »

Les jeunes ne savent pas grand-chose de Kennedy et c’est l’une des raisons pour lesquelles Oliver Stone estime qu’il est nécessaire de continuer à revendiquer sa silhouette et à enquêter sur ce qui s’est passé ce 22 novembre 1963 à Dallas.

C’est ce qu’il fait dans “JFK Revisited: Through The Looking Glass”, un documentaire présenté hors compétition au Festival de Cannes qui regorge de données et de preuves tirées de la grande quantité de documents déclassifiés depuis que Stone a sorti son film “JFK” en 1991. .

Plus de deux millions de pages ont été rendues publiques au cours des 30 années qui se sont écoulées.

Parmi les choses qu’ils précisent, comme l’a déclaré le réalisateur lors d’une conférence de presse mardi, il y a le fait que Lee Harvey Oswald n’a jamais été au sixième étage de l’entrepôt Dealey Plaza à Dallas, l’endroit d’où il aurait tiré sur Kennedy. .

“Oswald n’était pas au sixième étage et a été impliqué dans la CIA jusqu’en 1963”, juste avant l’assassinat. “Les preuves présentées par la Commission Warren, les balles, les armes, les empreintes digitales, sont frauduleuses” et il était clair qu'”il y avait eu un complot, avec plus d’un tireur”.

Ce sont les principaux éléments fournis par le documentaire de Stone, qui se concentre sur les mensonges de la CIA et les contradictions dans les témoignages des médecins ayant participé à l’autopsie du président des États-Unis, ainsi que la prétendue manipulation du corps. par Kennedy.

“Il y avait beaucoup d’ennemis de Kennedy”, a déclaré le réalisateur, pour qui le plus important est de découvrir la raison de son assassinat. Bien qu’à son avis, il est clair.

Il a signé le premier traité entre l’Union soviétique et les États-Unis ; Je cherchais la paix à Cuba ; il voulait améliorer les relations avec l’Asie et l’Afrique ; il prévoyait de se retirer du Vietnam une fois qu’il aurait remporté les élections de 1964.

“Où a-t-on vu un président américain faire cela de manière si constante après lui ?”, s’est interrogé le réalisateur, qui a assuré que “la raison de l’assassinat était les changements ; Kennedy changeait trop les choses”.

« Il est important que les jeunes voient le film » parce que la mort de Kennedy a causé aux États-Unis une « mauvaise histoire ». “Les choses ont changé, mais nous pouvons les inverser”, a-t-il ajouté.

Un documentaire qui devait être une série de quatre heures et qui est finalement devenu un film unique dans lequel ils ont rassemblé toutes les informations disponibles sur le meurtre et qui a été réalisé parce qu’ils ont trouvé des financements en Angleterre, comme l’a souligné le producteur Bob. Wilson.

Et demandé si Kennedy est devenu une icône par sa mort prématurée et la possibilité que sa politique soit devenue décevante, Stone l’a catégoriquement nié.

“C’était un homme de principe” puisqu’il était sénateur et il ne les aurait pas abandonnés. S’il avait remporté les élections en 1964 puis son frère Robert en 1968, il y aurait eu 16 ans d’un gouvernement très différent. “Nous ne serions pas où nous sommes aujourd’hui.”

Stone a également eu le temps de parler d’actualité, de la nécessité pour les États-Unis et la Russie de se comprendre face à la menace du changement climatique et a exprimé son espoir que la nouvelle administration américaine de Joe Biden mettra fin à la politique d’hostilités. vers la Chine, l’Iran. , le Venezuela ou Cuba.

Et à propos de la situation dans son pays, il a affirmé qu'”il y a plus de censure qu’on ne le pense”, dans les réseaux sociaux et dans les médias, qui ne rapportent pas ce qui se passe réellement dans le monde. “C’est triste”.

En ce qui concerne ses nouveaux projets, il a déclaré que sa grande préoccupation était désormais le CO2 et qu’il prépare un film sur toutes les manières possibles de fournir de l’énergie propre au monde.