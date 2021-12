« My Poor Little Angel » : ils louent une maison via Airbnb pour Noël

Récemment, ils ont annoncé que la maison emblématique des films « My Poor Little Angel » serait louée par un Plate-forme revenu, auquel beaucoup sont extrêmement enthousiastes.

C’est comme ca, Airbnb a lancé une dynamique amusante dans laquelle vous pourrez profiter de diverses activités liées au film.

La vérité est que plus d’un enfant voulait être le petit Kevin défendant sa maison contre les voleurs au milieu de la période de Noël.

Sans aucun doute le film « Mon pauvre petit ange », avec Macaulay Culkin est devenu l’un des classiques de l’époque, et maintenant, pour la première fois dans l’histoire, il pourra réaliser le rêve d’un groupe de fans qui veulent entrer dans le célèbre manoir .

La plateforme de location de logements Airbnb a engagé une dynamique concernant la promotion du nouvel opus de « Home Alone », intitulé « Home Sweet Home Alone », qui vient de sortir et à partir du 7 décembre donnera la possibilité à ses utilisateurs d’entrer dans la maison située dans l’Illinois.

Célébrez la saison à la McCallister, sales bêtes. Pour la première fois, un groupe de coquines peut réserver des vacances dans la maison où a commencé l’histoire de ‘Mon pauvre petit ange' », a écrit la plateforme sur son compte Instagram.

Il a également partagé plusieurs photographies de la façon dont la maison est à l’intérieur et pour être vrai, elle est extrêmement impressionnante.

L’hôte, comme détaillé, sera le frère aîné de Kevin, Buzz, pendant que ses parents sont à l’extérieur de la ville.

Bien que nous soyons plus âgés et plus sages maintenant, nous ne sommes jamais trop vieux pour les manigances des vacances. Alors pendant qu’on est en vacances, j’invite une bande de vilains à laisser courir librement leurs pensionnaires de huit ans dans ma maison d’enfance », lit-on dans un message signé Buzz.

A noter que l’expérience inclura une dynamique dans laquelle les plus chanceux poseront des pièges, mangeront une pizza Chicago avec des macaronis au fromage Kraft et même vivront avec une vraie tarentule.

Tout se passera dans la nuit du 12 décembre et à la fin vous pourrez voir le nouveau film de la franchise.

D’un autre côté, le coût ne sera que de 25 dollars, et la plate-forme a également annoncé qu’en l’honneur de cet événement particulier, elle ferait un don à l’hôpital pour enfants La Rabida de Chicago.

Donc, si vous voulez passer une nuit mémorable, vous devriez sans aucun doute louer cette maison, car ce sera aussi quelque chose que vous n’oublierez jamais.