Ils louent un supermarché à l’heure chaque semaine pour pouvoir faire les courses seuls | La vie

Cette famille, tant qu’elle n’est pas proche d’autres personnes en raison du problème du coronavirus, peut louer une heure exclusive dans son supermarché de quartier, pour faire ses courses seule.

L’arrivée de la pandémie de COVID-19 a changé toutes nos vies, et notre relation aux autres, qui est beaucoup plus distante et froide qu’avant de peur de nous infecter. Ainsi, des activités comme aller faire les courses hebdomadaires entourées de gens peuvent devenir un cauchemar pour les personnes qui ont développé une sorte de phobie des germes ou même des foules.

Et maintenant, l’histoire d’une famille américaine qui a atteint un tel point est devenue virale ne pas vouloir faire les courses hebdomadaires alors qu’il y a du monde dans le même établissementEt comme ils peuvent se le permettre, ils louent une heure chaque semaine pour avoir le supermarché pour eux seuls.

Comme expliqué par le compte itsacretelife TikTok, Emma et son mari Lucas louent le petit supermarché de leur quartier une heure par semaine pour pouvoir faire l’achat car ils ont peur d’être infectés.

Dans l’une de leurs vidéos TikTok, ils déclarent que «nous louons le supermarché une heure un jour par semaine, juste avant son ouverture. Nous les payons pour tout désinfecter et nous laissons être les seuls clients à l’intérieur pour ne pas avoir à être avec d’autres personnes porteuses de germes ».

Ils précisent également que « nous n’autorisons qu’un seul employé à être présent, et ils doivent être équipés d’EPI et d’un masque. Nous le faisons aussi pour que notre fille puisse vivre ces expériences », affirment-ils dans une courte vidéo surprenante sur leur compte.

Cependant, ils n’ont pas révélé combien d’argent ils doivent payer à leur propre supermarché pour leur donner l’exclusivité pendant une heure par semaine pour faire l’achat, mais il est clair que l’investissement financier doit être assez important.

Dans une autre de leurs vidéos, ils affirment qu’ils ont atteint un point tel qu’ils ne socialisent pratiquement pas avec d’autres personnes. Cependant, ils affirment qu’ils ne voyagent pas en avion mais qu’ils voyagent toujours dans leur petite caravane pour faire les trajets ; Ils n’entrent pas non plus dans les services publics, ils n’entrent pas dans les maisons de leurs amis et ils n’entrent dans aucun type d’établissement de loisirs.

C’est aussi surprenant quand ils déclarent qu’ils sortent même avec des parents proches dans des espaces ouverts et à distance.

Bien que dans TikTok, tout soit généralement suffisamment exagéré pour obtenir des « j’aime » et des abonnés, dans certaines de leurs vidéos, vous pouvez voir qu’ils sont complètement seuls au supermarché en train de faire l’achat.