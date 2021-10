Ils lui demandent 8’5 ans de prison pour avoir triché 60 000 euros à sa première petite amie

25/10/2021

Il l’a rencontrée à Pof, un portail internet pour trouver un partenaire. Là, pour conquérir la femme, 34 ans et catalane, était décrite en 2015 comme une « fils à papa, beau et sportif, qui travaillait dans une importante entreprise familiale dédiée à l’investissement dans d’autres entités catalanes « .

Ce jeudi, Albert Cavallé, connu sous le nom de ‘l’escroc de l’amour’, est assis sur le banc de l’Audiencia de Barcelone, accusé d’avoir trompé sa première petite amie pour qu’elle reste avec 60 000 euros, un véhicule Jeep Cherokee, un ordinateur portable, une télévision et un téléphone portable, comme l’a appris CASO ABIERTO, la chaîne d’enquête et d’événements de la presse ibérique.

Trois condamnations

Le parquet et la demande de poursuite privée pour Cavallé huit ans et demi de prison, la peine la plus élevée à laquelle l’homme de Barcelone a été confronté jusqu’à présent, qui a déjà au moins trois condamnations pour fraude et que 23 femmes ont accusé de les avoir incitées à leur prendre de l’argent et des objets de valeur.

Selon son acte d’accusation, Cavallé a entamé une relation amoureuse avec la plaignante en décembre 2015 « dans le seul but de gagner son estime et sa crédibilité afin d’obtenir le plus grand avantage économique possible à ses dépens« Ainsi, en janvier 2016, il a convaincu la femme de contracter plusieurs emprunts bancaires en sa faveur.

Le prévenu « a dit à celui qui était son partenaire sentimental qu’il avait une mauvaise situation économique en raison du fait que l’entreprise familiale de son père a été saisie, ne pouvant pas avoir d’argent de ses comptes chèques car ils étaient bloqués », explique le procureur. La plaignante a expliqué à EL PERIÓDICO en 2018 que Cavallé l’avait convaincue en disant que « , l’entreprise de son père avoisinait les limites légales, que le Trésor les avait attrapés et il avait fermé leur entreprise et avait besoin d’argent pour payer les amendes et les avocats & rdquor ;.

« Un grand héritage »

Une situation qui, selon le ministère public, était « totalement fictif ». L’homme « lui a fait croire » quelle que soit sa petite amie qui était que « il avait un grand domaine et qu’il rendrait les sommes d’argent de le quitter. « Cavallé a ajouté que » s’il ne payait pas les dettes qu’il avait je pourrais aller en prison et même devrait demander l’argent à des prêteurs qui viendraient récupérer la maison de la plaignante et de ses proches« .

La femme, qui pensait alors aider l’homme qui « est tombé amoureux d’elle & rdquor; dans une situation « de vie ou de mort », il a reçu des montants différents, jusqu’à 60 000 euros. Comme il l’a découvert plus tard, l’argent a été utilisé pour défrayer « le grand train de la vie » du fraudeur présumé : « Il a dépensé mes économies en putes, en coca et en hôtels de luxe », a-t-il déploré dans des déclarations à EL PERIÓDICO il y a trois ans.

En plus des prêts que la femme a signés, confiant que son partenaire lui rendrait l’argent, Cavallé a demandé d’autres « sans son consentement » et se faire passer pour sa petite amie, en utilisant « votre photographie du DNI et d’autres données personnelles », comme détaillé par le parquet. En outre, « il a saisi les avoirs de la plaignante qu’il avait reçus d’elle afin qu’elle les utilise temporairement ».

A reconnu la dette

Une fois la fraude présumée découverte, lorsque la femme a demandé des explications, Cavallé a signé le 29 mai 2016 un « acte de reconnaissance de dette pour un montant de 60.000 euros, prétendant qu’il avait promis de rendre 3.000 euros par mois « à la femme, mais finalement « il n’a pas payé un seul euro », assure le procureur.

Quatre mois plus tard, le 19 septembre, date à laquelle il devait commencer à rembourser sa dette, le fraudeur présumé s’est présenté au poste de police de Sarrià-Sant Gervasi et a rapporté que lorsqu’il se promenait avec son partenaire dans la rue « trois individus, amis de sa petite amie, l’avaient entouré et lui avaient fait signer une série de documents, qu’ils l’ont mis dans une très vieille Citroën blanche, dont il ne se souvenait pas de la plaque d’immatriculation et qu’ils ont aussi pris son portefeuille et ils ont menacé de le tuer s’il se rendait à la police« .

Trois crimes

Cavallé sera jugé par trois délits : un fraude continue avec abus de relations personnelles (pour lequel ils demandent 5 ans de prison), un crime continu de détournement (3 ans et demi) et un tiers de fausse accusation (15 mois d’amende). Son avocat, David sans, nie l’escroquerie et assure OPEN CASE que la femme « demandé volontairement les prêts ».

Le procureur rappelle dans sa lettre que le plaignant avait besoin « Assistance psychothérapeutique et médicale à la suite de la relation vécue » et la tromperie présumée de Cavallé, il souffrait d’un « trouble d’adaptation avec anxiété et dysthymie associées » et nécessitait une « guérison pendant 275 jours ».