Ils lui ont dit qu’il devait restaurer un ordinateur IBM de 1925, et vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il a trouvé… | La vie

La chaîne YouTube experte en restauration de machines anciennes, nous montre son dernier ouvrage : un ordinateur IBM de 1925. Mais quoi…?!

Nous associons de nombreuses technologies au nom d’une marque : la PC IBM, mobiles Samsung, processeurs Intel… Mais il existe des entreprises bien plus anciennes que la technologie qui les a conduits à une renommée universelle.

IBM, par exemple, c’est une entreprise centenaire. Elle a été fondée en 1911 avec le nom de Computing Tabulating Recording Company, et en 1924, il a été rebaptisé International Business Machines, IBM.

Elle a été l’inventrice de la disquette, du disque dur, des bases de données relationnelles, du code-barres, et en gros du PC, avec le premier PC mythique d’IBM. Ses employés ont remporté 5 prix Nobel, et de nombreux autres prix scientifiques.

En 1981, IBM met en vente son tout nouveau PC IBM. Et comme on dit, l’histoire de l’informatique a changé à jamais. Mais cette fois ce n’est pas un cliché.

Dans les années 1920, IBM vivait principalement de cartes perforées qui ont été utilisés pour effectuer le recensement des États-Unis, et d’autres tâches qui nécessitaient le stockage d’une grande quantité d’informations.

Mais il a également construit toutes sortes de machines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement lui a demandé de fabriquer plus de 70 articles de guerre, y compris des pièces de moteur, des lunettes de visée et deux fusils : le fusil automatique Browning et la carabine M1.

Dans les années 1920, il commercialisa une machine que vous n’auriez sûrement jamais imaginée. Le premier coupe-fromage informatisé:

La chaîne YouTube Hand Tool Rescue est dédiée à la restauration de vieilles machines.

Un client lui a dit qu’il devait restauration d’un ordinateur IBM des années 1920… Mais on ne s’attendait pas à ce qu’il rencontre un coupe-fromage informatisé.

Comme il porte une plaque d’immatriculation qui dit IBM, un nom qui a été adopté en 1924, il faut supposer qu’il a été fabriqué après cette date. Au moins dans 1925.

Le processus de restauration, si vous n’êtes pas habitué à voir ces choses, est absolument incroyable.

Après le démontage et l’élimination de la poussière, différents composés et procédés chimiques doivent être appliqués à enlever la rouille et les impuretés du métal.

Après un système complexe de lavé, poli et peint, le coupe-fromage était comme neuf.

Et pourquoi l’appelez-vous informatisé? Parce qu’il utilise un excellent système de calcul pour place automatiquement le couteau sur le fromage, en fonction du poids demandé par le client.

Le processus est expliqué dans les 5 dernières minutes de la vidéo. Le cutter a deux leviers. Avec l’un d’eux tu marques le poids actuel du fromage que nous voulons couper.

Avec l’autre, le poids de la pièce que le client demande, mesuré en onces. En déplaçant ce deuxième levier, la base où se trouve le fromage tourne, plaçant le couteau à l’endroit exact pour obtenir une pièce avec le poids demandé par le client.

Utilisation d’axes et de leviers la machine effectue des calculs qui convertissent le poids en degrés de mouvement de la baseC’est pourquoi il utilise les principes de l’informatique.

Une curieuse invention d’IBM qui nous rappelle que de nombreuses entreprises sont bien plus que la technologie qui les a rendues célèbres…