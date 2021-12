Ils mesurent pour la première fois la gigantesque éruption d’une étoile à neutrons

29/12/2021

Le à 14:03 CET

Pablo Javier Piacente

Un groupe international d’astronomes avec une importante participation espagnole a réussi pour la première fois à mesurer les oscillations de la luminosité d’un magnétar, un type d’étoile à neutrons avec un champ magnétique extrêmement puissant. Le magnétar a libéré l’énergie produite par le Soleil en 100 000 ans en un dixième de seconde.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature, qui est le résultat de la collaboration de 41 scientifiques du monde entier, dont 15 spécialistes espagnols, décrit la première mesure réalisée à ce jour de la oscillations à haute fréquence d’un magnétar.

Ce type d’étoile à neutrons se caractérise par un champ magnétique de grande intensité : capté au moment le plus violent de ses émissions, le magnétar a libéré en seulement un dixième de seconde une énergie équivalente à celle générée par le Soleil en 100 000 ans.

Il est à noter que l’observation a été réalisée sans intervention humaine, grâce à un système d’Intelligence Artificielle développé au Laboratoire de Traitement d’Images (IPL) de l’Université de Valence.

Selon un communiqué de ce même centre de recherche, le explosion d’étoiles à neutrons il a été détecté le 15 avril 2020. Les émissions du magnétar, identifié comme GRB2001415, ont disparu 3,5 millisecondes après l’explosion principale. L’analyse du phénomène a permis d’estimer que le volume de l’éruption était similaire voire supérieur à celui de l’étoile à neutrons elle-même.

Des émissions intenses et fugaces

Un magnétar ou magnétoétoile C’est une étrange sorte d’étoile à neutrons : c’est un petit groupe (seulement 30 ont été identifiés à ce jour) qui possède les champs magnétiques les plus puissants connus dans le cosmos. D’un autre point de vue, il s’agit d’une variété de pulsar dont la caractéristique principale est l’expulsion, en un laps de temps extrêmement court, d’énormes quantités de haute énergie sous forme de rayons X et de rayons gamma. Ces objets mystérieux peuvent contenir un demi-million de fois la masse de la Terre dans un diamètre d’environ 20 kilomètres.

Puisque les émissions d’un magnétar ont une durée d’à peine dixièmes de seconde, les détecter est un grand défi pour la science et la technologie. Les scientifiques pensent que ces éruptions peuvent être causées par un certain type d’instabilité dans ses magnétosphères ou par des tremblements générés dans sa croûte, quelque chose de similaire aux tremblements de terre. Les magnétars présentent une couche rigide et élastique en même temps qu’elle les recouvre sous la forme d’une croûte d’environ un kilomètre d’épaisseur.

Selon un communiqué de presse de l’association RUVID, la chose la plus importante à garder à l’esprit est que dans ce type d’étoile à neutrons se créent une variété d’ondes bien connues dans le Soleil et qui interagissent les unes avec les autres en dissipant de l’énergie. Il s’agit de la Les vagues d’Alfvén, qui se forment lorsque des particules chargées (ions) oscillent en réponse aux interactions entre les champs magnétiques et les courants électriques.

Les oscillations détectées lors de l’éruption du magnétar GRB2001415 coïncident avec l’émission produite par les interactions entre les ondes d’Alfvén, qui ont libéré un flux d’énergie qui a été rapidement absorbé par la croûte du magnétar. De cette façon, en quelques millisecondes, le processus de reconnexion magnétique a été achevé et l’étoile à neutrons est revenue à son état normal.

Les flashs les plus lointains

Les spécialistes soutiennent que l’explosion identifiée dans GRB2001415 est l’éruption magnétar la plus éloignée capturée à ce jour, étant donné que l’étoile à neutrons est située dans le Sculpteur groupe de galaxies, à environ 13 millions d’années-lumière de la Voie lactée. Les émissions ont été capturées par l’instrument ASIM (Atmosphere Space Interactions Monitor), qui se trouve à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et a été développé avec la participation de l’Université de Valence.

A l’aide d’un algorithme spécialisé, l’ASIM décide de manière totalement autonome quels phénomènes enregistrer et analyser : son objectif est de détecter des processus violents dans l’atmosphère terrestre, dans différentes gammes de fréquences du spectre électromagnétique. Depuis juin 2018, il a détecté 1 000 éruptions gamma.

Outre l’importance d’avoir détecté cette émission violente dans un magnétar aussi éloigné, les astronomes pensent que l’analyse de ces fortes émissions peut éclairer l’énigmatique rafales radio rapides (FRB), des éclairs de haute énergie d’origine inconnue qui se manifestent sous la forme d’une impulsion radio fugace. Ce phénomène étrange, qui a intrigué les scientifiques ces dernières années, n’a pas encore d’explication concrète.

Référence

Oscillations à très haute fréquence dans le pic principal d’une éruption géante magnétar. Castro-Tirado, AJ, Østgaard, N., Göǧü & scedil ;, E. et al. Nature 2021. DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-04101-1