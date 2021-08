Ils mettent en garde contre le danger de détruire les nids dans la restauration des bâtiments

08/03/2021 à 15:04 CEST

La Société espagnole d’ornithologie (SEO) et l’Association espagnole pour la conservation et l’étude des chauves-souris (SECEMU) ont adressé une lettre à la nouvelle ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez, pour demander que l’injection millionnaire de Les fonds européens de relance destinés à réhabiliter les maisons ne servent pas à détruire les nids trouvés dans ces bâtiments.

Les deux ONG soulignent que cela peut être l’occasion de mettre fin à la destruction inutile de nids, d’abris et autres nuisances à la biodiversité urbaine à travers des travaux de réhabilitation.

Ainsi, ils expliquent que de “nombreuses” espèces protégées, notamment les oiseaux et les chauves-souris, se reproduisent et se réfugient dans les bâtiments humains et les travaux de réhabilitation des bâtiments signifient, dans la plupart des cas, la disparition des trous dans lesquels ils se trouvent.

Il s’agit, par exemple, hirondelles, avions, martinets et chauves-souris nains et Cabrera, qui se reproduisent, se réfugient, hibernent ou se reposent dans les cavités, les fissures ou les interstices des toits et des façades.

Actuellement, le ministère traite un arrêté royal pour réglementer les programmes d’aide à la réhabilitation résidentielle et au logement social du Plan de récupération, de transformation et de résilience.

Dans la lettre, ils demandent à la nouvelle ministre, Raquel Sánchez, que l’aide est conditionnée au respect de la réglementation pour la protection de la biodiversité afin que des progrès considérables puissent être accomplis dans la résolution de la destruction des nids et des refuges pour la biodiversité urbaine.

« Que des conditions soient posées aux aides »

« Les nouveaux programmes d’aide en matière de réhabilitation résidentielle et de logement social du Plan de Relance, de Transformation et de Résilience se traduiront par une forte augmentation de ces travaux de réhabilitation dans les années à venir et, si des conditions ne sont pas imposées pour protéger l’espèce, elles pourraient avoir un impact irréversible sur la faune qui habite les milieux urbains & rdquor;, affirment ces entités dans un communiqué.

Ils se souviennent aussi qu’entre 1995 et 2016, plus de la moitié de la population reproductrice rapide a été perdue au Royaume-Uni en raison de la vague de réhabilitation de bâtiments historiques grâce aux fonds apportés par la Loterie Nationale, la réhabilitation de logements sociaux et la démolition et réhabilitation de bâtiments anciens. Cette performance s’est terminée avec des milliers de nids dans les bâtiments.

Les deux organisations demandent instamment à l’exécutif d’inclure une condition selon laquelle l’arrêté royal réglementant les programmes d’aide à la réhabilitation résidentielle et au logement social dans le plan de relèvement, de transformation et de résilience inclue une condition selon laquelle assurer le plein respect des directives européennes pour la protection des espèces et des habitats, notamment à ce que suppose la destruction éventuelle des lieux de nidification, de repos ou d’hivernage des oiseaux et des chauves-souris et en général de toutes les espèces de faune et de flore.

Le directeur exécutif de SEO / BirdLife, Asunción Ruiz, a souligné qu’« à un moment crucial pour les villes, dans lequel le Plan de réhabilitation des logements et de régénération urbaine est appelé à activer et à canaliser la réhabilitation nécessaire, en particulier dans le domaine énergétique. , des bâtiments et des maisons, nous avons la possibilité d’inclure la variable de la biodiversité urbaine pour éviter que les travaux produisent une altération des espèces sauvages qui habitent les environnements urbains.

Le représentant de la commission de conservation SECEMU, Roberto de la Peña, a déclaré que l’élaboration de ce plan constitue un «excellente opportunité d’intégrer enfin les besoins de protection de la faune qui vivent avec des voisins ou des travailleurs, dans de nombreux cas pendant des années, utilisant les bâtiments comme lieux de repos, de reproduction et d’élevage.

