Ils mettent en garde contre une cyberattaque qui peut voler votre compte WhatsApp : comment l’éviter

Ces dernières semaines, la société de cybersécurité Check Point a mis en garde contre un augmentation du vol de compte WhatsApp, une sorte de cyber-attaque qu’elle n’est pas nouvelle et qu’elle peut avoir de graves conséquences. Nous vous disons comment éviter être victime de cette pratique.

Gardez à l’esprit que lorsqu’un utilisateur changer d’équipe et vous souhaitez transférer votre compte WhatsApp, la société envoie un Code d’authentification SMS au numéro de téléphone afin que vous puissiez le saisir sur le nouvel appareil et ainsi y activer également votre compte. De cette façon, l’utilisateur peut utiliser le même compte WhatsApp sur différents appareils et même s’il change de téléphone. Cependant, cette procédure peut aussi devenir un chance que les cybercriminels ils peuvent en profiter pour reprendre le compte.

Ceci est expliqué dans un article publié dans ‘Portaltic’ par le directeur technique de Check Point pour l’Espagne et le Portugal, Eusébio Nieva. « La manière de mener cette attaque est basée sur le fait que, auparavant, ce cybercriminel a réussi à attaquer l’un des contacts de la victime en question et voler tous les numéros de téléphone qu’il avait », a déclaré Nieva dans le média susmentionné.

De cette façon, le criminel obtenir le numéro de la victime et essayez d’activer le WhatsApp de ce numéro sur un autre ordinateur que vous avez entre les mains. Pour ce faire, il demande l’envoi du code SMS d’authentification, tel que demandé par l’application, et le numéro parviendra à l’utilisateur véritable. Et comment le criminel obtient-il alors ce numéro ? Faire appel au confiance de la victime : se fait passer pour un contact connu et écrit pour demander le code qui est venu sur son téléphone, affirmant qu’ils avaient eu tort de le lui envoyer.

Récupérer un compte n’est pas un processus simple et il est nécessaire de informer la plateforme de ce qui s’est passé en écrivant à support@whatsapp.com et en précisant dans l’objet : “Perte / Vol : désactiver mon compte”. “Le seul moyen serait de parler à WhatsApp pour les informer du vol du compte et pour eux d’annuler automatiquement ce compte avec ce numéro de téléphone”, explique le responsable cité par ‘Portaltic’. En outre, il doit également être notifié au les autorités correspondant.

Comment essayer d’éviter ce type de cyberattaque ?

Il est important d’essayer d’éviter d’être victime de ce type d’attaques, car le vol d’un compte WhatsApp peut entraîner d’autres cyberattaques, par exemple, contre les contacts que l’utilisateur concerné a dans son répertoire. Mais comment est-il possible d’arrêter le criminel? La réponse est plus simple qu’il n’y paraît : activation de la vérification de l’utilisateur, quelque chose qui peut être fait en seulement deux étapes. Ainsi, il ne suffira pas au criminel d’obtenir le code de vérification que WhatsApp envoie par SMS, mais devra également saisir un code PIN pour activer le compte de la victime sur son appareil.

L’activation de cette fonction est importante et également rapide et facile. Vous n’avez qu’à entrer WhatsApp, allez ‘Paramètres‘ou’ Configuration’, selon l’appareil, sélectionnez l’option’compte‘et, là, va à’Vérification en deux étapes‘. Lorsque cette option est activée, chaque fois que vous souhaitez vérifier le compte WhatsApp sur un nouvel appareil, un code PIN vous sera demandé, ce qui vous protégera des futures attaques. Il est important que, lors de la configuration de cette fonction, vous entriez également une adresse de courrier électronique afin que le compte ne soit pas bloqué si vous oubliez le code PIN.

L’activation de la « vérification en deux étapes » aide à prévenir les cyberattaques.

Conseils et questions à considérer

Il y a aussi d’autres conseils à suivre et des questions à garder à l’esprit qui pourraient aider à prévenir une telle cyberattaque :

– Si vous recevez un message avec un code de vérification, vous devez éviter de le partager avec des tiers N’importe comment.

– La plateforme ne demande pas d’informations à ses utilisateurs par messages ou appels téléphoniques.

– Si un message WhatsApp est reçu d’un numéro de téléphone inconnu, il est conseillé de le bloquer.

– Il faut que Chèque Les sessions Web WhatsApp sont généralement ouvertes sur quels appareils.

– En cas d’être victime d’une cyberattaque de ce type, non seulement vous devez le signaler à la plateforme et aux autorités, mais vous devez également signaler cette situation aux contacts.

