« Ils m’inquiètent » – Roy Keane nomme les joueurs de Man Utd qu’il craint de jouer à Chelsea

Roy Keane craignait que la défense de Manchester United ne soit dans une soirée chargée (Photo: Sky Sports)

Roy Keane admet qu’il était inquiet par les quatre de retour de Manchester United lorsqu’il a vu les nouvelles de l’équipe pour leur affrontement avec Chelsea.

Michael Carrick prend en charge son deuxième match en tant que patron par intérim lors du voyage de United à Chelsea ce soir et a déjà fait un énorme appel en abandonnant Cristiano Ronaldo.

Le patron par intérim a placé le quintuple vainqueur du Ballon d’Or avec Bruno Fernandes en tête aux côtés de Jadon Sancho et Marcus Rashford.

Cela signifiait que Nemanja Matic, Fred et Scott McTominay ont tous commencé dans un milieu de terrain à trois.

Mais les quatre de derrière – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Eric Bailly et Alex Telles – ont le plus préoccupé Keane.

« Ils seront sans aucun doute une menace lorsque United obtiendra une possession décente, mais le problème est comme nous l’avons vu récemment, revenir à Watford, Liverpool, les matchs de Man City, c’est quand ils sont hors de possession », a déclaré Keane sur Sky Sports avant le coup d’envoi.

Aaron Wan-Bissaka a du pain sur la planche contre les arrières latéraux de Chelsea (Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via .)

« C’est le problème pour Manchester United, ils sont tellement ouverts.

« Ils sont partis avec trois au milieu de terrain aujourd’hui, mais vous regardez toujours les quatre arrières et les joueurs attaquants… vont-ils fermer les gens et récupérer le ballon contre une équipe de Chelsea confiante?

« Mon intuition avant et en regardant l’équipe, je serais inquiet pour United aujourd’hui, les quatre arrières en particulier.

« D’accord, les trois milieux de terrain seront sans aucun doute contre et je pense que Carrick voulait dire une équipe défensive, mais les quatre arrières m’inquiéteraient vraiment. Je suis inquiet.’

S’exprimant sur sa décision d’abandonner Ronaldo, Carrick a expliqué: « Quelques ajustements et changements par rapport à l’autre soir, pour changer un peu les choses.

« Cristiano est probablement notre nom phare, mais ce n’est qu’un plan de jeu, des idées. J’ai eu une bonne discussion avec Cristiano en fait, il était super, et nous avons décidé d’y aller comme ça aujourd’hui. Vraiment hâte de jouer.

« Pour être honnête, c’est une décision de choisir une équipe. Je ne pense pas qu’il faille plus de drame que ça.

« Tout le monde va bien, tous les garçons qui sont sortis de l’équipe ont été formidables dans le coin, y compris Cristiano, fantastique avec les garçons, les soutenant à 100 % et prêts à entrer si et quand cela était nécessaire.

« Nous sommes satisfaits de l’équipe que nous avons choisie, c’est sûr. Nous sommes venus ici pour essayer de gagner le match, comme nous le faisons à chaque match.



