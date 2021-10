16/10/2021 à 08:00 CEST

« Merci? C’est moi qui dois les donner. Ravi de participer et d’en rajouter le plus possible. J’aimerais pouvoir faire beaucoup plus. Ils m’ont à leurs côtés & rdquor;. C’est le Kun. Sergio Agüero, un homme sensible qui n’a pas hésité une seconde à soutenir la campagne de l’Association espagnole contre le cancer ‘#sacapecho pour les plus vulnérables’. Parce qu’ils le sont et il le sait. « Une amie de ma mère – explique-t-elle – souffrait d’un cancer du sein et je sais à quel point il est important d’avoir un noyau émotionnel fort. C’est comme une équipe : quand on est mauvais, les autres doivent se joindre à eux. Dans ce cas, l’homme joue un rôle très important. C’est une maladie dans laquelle nous devons être inconditionnellement avec eux, dans le temps et l’affection & rdquor ;.

Le joueur du Barça a estimé qu’« il est essentiel de transmettre de la joie, de la positivité et une bonne énergie. Aidez la personne malade à se déconnecter. C’est ce que nous qui sommes proches pouvons faire & rdquor ;. Parce que la médecine, bien sûr, s’occupe du reste. Et c’est là que Kun Agüero pense que « plus de ressources devraient être allouées à la recherche. Je ne parle pas de politique. Je parle de prendre soin de ce qui est important, de la santé des gens. Parfois, vous voyez qu’ils font ceci ou cela et je pense: ‘s’ils vont l’assigner pour enquêter sur & mldr;’ & rdquor ;.

Il reconnaît que « ceux d’entre nous qui ont de la visibilité peuvent aider mais, parfois, on se déconnecte un peu. Et là je remercie ma copine, qui est toujours en attente et me dit : ‘souviens-toi qu’il faut envoyer ça ou ça.’ C’est pourquoi je vous dis que si vous avez besoin de moi, je suis là car je veux vraiment être & rdquor ;. Et oui, ça y est. Attester.

