in

Jason Stoffer de Maveron.

Jason Stoffer était encore au début sa carrière au sein de la société de capital-risque Maveron en 2012 lorsqu’il a refusé une opportunité d’investir dans Remitly, puis une jeune startup de Seattle avec l’ambition de défier Western Union en apportant un état d’esprit technologique au secteur des transferts d’argent internationaux.

Il a été impressionné par les cofondateurs de Remitly, Matt Oppenheimer et Josh Hug, mais savait qu’ils étaient confrontés à un énorme défi pour obtenir l’approbation réglementaire État par État requise pour effectuer des envois de fonds vers ce qui était alors leur marché international initial, les Philippines.

“C’était comme si la vision finale était puissante – s’ils peuvent y arriver”, se souvient Stoffer. “Mais deux gars dans une pièce à Seattle disant qu’ils allaient naviguer dans un environnement réglementaire incroyablement complexe et trouver comment commercialiser dans un pays situé à un continent plus loin, c’était comme une trop grande colline à gravir. Et ils m’ont prouvé le contraire.

Dix ans plus tard, Remitly est sur le point d’entrer en bourse lors d’un premier appel public à l’épargne qui valorise l’entreprise à 6,5 milliards de dollars, comme nous l’avons signalé cette semaine.

Stoffer, dont les sorties réussies en tant qu’investisseur incluent Flywire, Course Hero, General Assembly et Zulily, analysé les états financiers de Remitly récemment sur son nouveau blog, Sonner la cloche, faisant preuve d’une admirable humilité dans son appréciation d’une entreprise qui aurait pu faire partie du portefeuille de Maveron.

Il rejoint mon collègue John Cook et moi sur le podcast . pour parler davantage de Remitly, des leçons apprises, du marché actuel de l’investissement technologique et de son approche de la lecture des documents réglementaires S-1.

Dans le segment final, nous discutons du PDG d’Amazon Andy Jassy première apparition à la télévision depuis qu’il a assumé le rôle principal du fondateur Jeff Bezos. Stoffer est un investisseur dans Marques Cap Hill, un agrégateur de vendeurs Amazon tiers.

Écoutez l’épisode ci-dessus ou abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast.

Montage et production audio par Curt Milton ; Thème musical de Daniel LK Caldwell.