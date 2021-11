Adieu à la tutelle de Britney Spears après 13 ans 5:21

. – Britney Spears a déclaré que le mouvement #FreeBritney lui avait sauvé la vie, quatre jours après la fin de sa tutelle.

Dans sa première déclaration vidéo sur Instagram depuis le règlement ordonné par le tribunal le 12 novembre, la chanteuse a déclaré que le mouvement avait rendu public la nouvelle de sa situation et « les avait tous sensibilisés ».

« Le mouvement #FreeBritney … vous êtes sexy », a déclaré Spears. « Honnêtement, ma voix a été réduite au silence et menacée pendant si longtemps, et je n’ai pas pu parler ou dire quoi que ce soit … Je pense honnêtement qu’ils m’ont sauvé la vie, d’une certaine manière. À cent pour cent. »

Dirigé par Megan Radford, une superfan de Spears, le mouvement a débuté en 2009 et visait à mettre en garde contre la tutelle de la chanteuse, par laquelle son père, Jamie Spears, a pris le contrôle de sa succession, estimée à 60 millions de dollars.

L’accord a été conclu en 2008 à la suite d’une série de problèmes personnels qui ont été révélés, et Spears a rompu son long silence sur la question avec deux témoignages émotionnels au tribunal au cours de l’été.

« Je suis dans la tutelle depuis 13 ans. C’est long pour être dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être », a déclaré Spears dans sa dernière vidéo Instagram, plaisantant en disant qu’elle partageait un « indice » de ses pensées avant une interview révélatrice avec Oprah Winfrey.

Sous tutelle, la chanteuse avait peu de contrôle sur sa vie personnelle ou financière et a allégué devant le tribunal qu’elle avait été forcée de prendre des contraceptifs et des médicaments au lithium, ainsi que d’agir contre son gré.

Dans sa vidéo, la chanteuse a déclaré que les « petites choses » faisaient une « grande différence » maintenant que la tutelle était terminée.

« Alors honnêtement, je suis reconnaissante pour chaque jour et pour avoir pu avoir mes clés de voiture, et pour pouvoir être indépendante et me sentir comme une femme », a déclaré Spears à ses fans dans sa vidéo. « Avoir une carte ATM, voir de l’argent liquide pour la première fois, pouvoir acheter des bougies… ».

La chanteuse a également exprimé son espoir que son histoire de tutelle, qui reste un arrangement relativement rare, « aura un impact et apportera quelques changements au système corrompu ».

« Je ne suis pas ici pour être une victime », a-t-il déclaré. « J’ai vécu avec des victimes toute ma vie d’enfant, alors j’ai quitté ma maison et j’ai travaillé pendant 20 ans… Je suis ici pour défendre les personnes souffrant de véritables handicaps et maladies. »

Dans la légende Instagram accompagnant sa vidéo, Spears a semblé réitérer ses précédentes déclarations judiciaires sur la tutelle, les qualifiant de « démoralisantes et dégradantes ».

Bien que Britney Spears soit désormais libre, son avocat, Matthew Rosengart, a déposé le mois dernier une pétition de 110 pages demandant une déclaration de Jamie Spears et cherchant des preuves liées à la prétendue surveillance de la pop star.

La chanteuse, qui aura 40 ans le mois prochain, a déclaré dans un précédent post après la fin de la tutelle qu’elle « célébrerait ma liberté et ma fête pour les deux prochains mois ».

Chloe Melas de CNN a contribué à ce rapport.