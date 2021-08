19/08/2021

Le à 18:28 CEST

The Feminine Ray est le protagoniste pré-saison après pré-saison. Et ils ne se distinguent pas précisément par une bonne préparation pour la première Iberdrola. Après avoir commencé la dernière campagne deux semaines plus tard, ils suivent le même chemin. Le club n’a ni payé ni offert les contrats aux joueurs de l’équipe première. Et après quelques semaines d’entraînement et sans avoir reçu de réponses de l’équipe, ils ont décidé de se tenir debout. Ils ne s’entraîneront plus tant que l’équipe madrilène ne les traitera pas comme des professionnels.

Pas de contrat ni de salaire

Lors de la conférence de presse, les footballeurs et l’Association espagnole des footballeurs (AFE) ont dénoncé l’illégalité de la situation. “Ils ne chargent pas. Ils n’ont pas de contrat. Ils sont en situation irrégulière. Maintenant, vous souffrez d’une blessure et n’avez pas de couverture sociale. Beaucoup d’entre eux ont quitté d’autres emplois pour se consacrer au football. Elles sont dans une situation compliquée », a expliqué Tania Tabanera, déléguée football féminin à l’AFE.

L’AFE a déjà dénoncé le club au ministère du Travail. “Les joueurs ont commencé à s’entraîner, ils ont commencé à recevoir des longueurs du club concernant la régularisation de leur situation d’emploi. Ils prennent des risques sans cette couverture que tout travailleur devrait avoir“, a-t-il condamné.

Certains footballeurs du club ont également expliqué à la première personne une situation qui se répète. Et ils exigent d’avoir les conditions que tout travailleur a. Et maintenant, ils deviennent valables après la signature de la convention collective : “Nous n’avons reçu aucune communication du club. Nous nous sommes entraînés sans contrat de travail, c’est pourquoi nous sommes ici. Nous voulons ce que n’importe quel travailleur. Nous nous trompons, nous devrions préparer nos matchs et faire notre travail », a déclaré Pilar García.

“Ils connaissent l’histoire de notre équipe. Nous nous sentons maltraités parce que nous n’avons pas les mêmes opportunités et conditions que notre équipe masculine. N’ayant pas de contrat de travail, ils le montrent déjà. Je souhaite que nous puissions continuer comme avant. Nous devons avoir les mêmes conditions qu’eux », a-t-il déclaré.

Une inégalité flagrante

Une bosse qui vient après une belle saison. Malgré les conditions offertes par le club, les joueurs ont réussi à terminer la compétition en milieu de tableau : « On a commencé cette année avec tout l’enthousiasme, on a discuté avec le club et on s’est battu tous les jours. Ils nous ont repoussés et nous leur avons donné quelques jours et avons décidé d’arrêter. Nous voulons qu’ils nous laissent travailler, nous devons nous battre pour ces droits du travail“, a déclaré Paula Andújar, joueuse du Rayo.

Il y avait aussi le président de l’AFE, David Aganzo, qui a critiqué le verbiage avec une évolution qui n’est pas toujours vraie : « Tout le monde parle du football féminin, de son évolution, de l’accord conclu pour être professionnel et Ces joueurs s’entraînent depuis le jour 2 et doivent avoir les mêmes conditions que nos coéquipiers“il expliqua.

Et c’est que, en plus, leur situation frise l’illégalité : “Il peut s’agir d’une fraude à la Sécurité sociale, en plus des conditions de travail inégales. Ce sont des coéquipiers qui évoluent en première division, en coupe, en équipe nationale. Professionnels du football. Nous ne pouvons pas comprendre la gestion du Rayon. Nous le faisons parce que la situation est insoutenable, ce qui remonte à des années, nous avons déjà eu des problèmes avec Rayo », a-t-il déclaré. “C’est une situation de fraude. Le football et le sport ne peuvent pas être en dehors du droit du travail. Ces dames sont des travailleuses à toutes fins utiles », a-t-il conclu.