«Ils ne peuvent pas tous nous arrêter» ⋆ 10z viral

Dimanche, le sénateur Rand Paul a ridiculisé le président Joe Biden et d’autres démocrates pour être des “tyrans et des bureaucrates”, flottant de nouveaux blocages et mandats de masque COVID-19 apparemment en réponse à la propagation de la variante delta.

“Il est temps pour nous de résister”, a déclaré le républicain du Kentucky. « Ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Ils ne peuvent pas empêcher tous vos enfants de rentrer de l’école. Ils ne peuvent pas garder tous les bâtiments gouvernementaux fermés. Cependant, j’ai une longue liste de ceux qu’ils pourraient garder fermés ou devraient garder fermés.

“Nancy Pelosi, vous ne m’arrêterez ni ne m’empêcherez ni aucun membre de mon équipe de faire notre travail”, a poursuivi Paul. « Nous avons soit eu COVID, soit eu le vaccin, soit on nous a offert le vaccin. Nous ferons nos propres choix en matière de santé. Nous ne vous montrerons pas de passeport. Nous ne porterons pas de masque. Nous ne serons pas contraints à des projections et des tests aléatoires, vous pouvez donc continuer votre règne d’ivresse de pouvoir sur le Capitole. »

Le président de la Chambre, Pelosi, a mis en place une nouvelle politique sur les masques il y a deux semaines, avec le médecin traitant de la Chambre, Brian P. Monahan, surpris sans masque tout en faisant la leçon aux républicains sur la nouvelle politique. Les membres du GOP ont ensuite pris la parole au Sénat le 29 juillet pour exiger que les démocrates cessent les mandats.

Nous sommes à un moment de vérité et à un carrefour. Allons-nous permettre à ces personnes d’utiliser la peur et la propagande pour nuire davantage à notre société, à notre économie et à nos enfants ? Ou allons-nous nous tenir ensemble et dire, absolument pas. Pas cette fois. Je choisis la liberté. pic.twitter.com/XrI2tjdAHW – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 8 août 2021

Les démocrates ont évoqué la possibilité de davantage de blocages, certains États tels que le Nevada resserrant les restrictions. La maire démocrate du district de Columbia, Muriel Bowser, a émis un mandat de masque dans la capitale fin juillet.

Les exigences en matière de masques sont revenues pour les agences fédérales et leurs sous-traitants après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives, selon lesquelles les personnes vaccinées devraient porter un couvre-visage dans certaines situations.

« Président Biden : nous n’accepterons pas les mandats de votre agence ou vos mouvements signalés vers un verrouillage », a déclaré Paul. « Personne ne devrait suivre les mandats anti-scientifiques du CDC. Et si vous voulez à nouveau fermer les agences fédérales, dont certaines n’ont même pas encore repris le travail, j’arrêterai chaque projet de loi soumis au Sénat avec un amendement visant à réduire leur financement s’ils ne reprennent pas le travail dans- personne.”