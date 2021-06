Ils ne se cachent plus ! Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​été capturés à LA

La chanteuse de 51 ans de On The Floor avait la tête appuyée sur la lauréate d’un Oscar, 48 ans, alors qu’il la soutenait d’un bras. Avant d’entrer sur le site, le sourire sur les visages des acteurs était remarquable. Pour ce rendez-vous López elle avait l’air très élégante, dans un col roulé rose vif sous un manteau en cuir beige.

Elle a élégamment replié ses mèches dans un chignon en désordre et a accentué ses traits avec une quantité exacte de maquillage. En accessoire, il a mis en avant son sac STALVEY rose fluo, réalisé en cuir embossé lézard. Il présente également la fermeture à cadenas et le devant de l’enveloppe emblématiques de la marque. Plus quelques créoles scintillantes.

JLo et Ben Affleck ont ​​également été surpris en train de quitter leur dîner romantique et animé. (Backgrid / Le Groupe Grosby)

Pour sa part Ben, qui a rencontré Jennifer sur le tournage du blockbuster Gigli En 2001, elle est restée décontractée avec un t-shirt noir et une veste de motard assortie, complétant le look avec un jean droit foncé classique. Le couple a également été surpris en train de quitter le site, alors qu’ils attendaient que le voiturier leur livre leur voiture.

Une source proche de JLo et Affleck Il a assuré que lors de leur soirée, le couple était très proche : “Ils étaient très affectueux, très tendres. Il mettait son bras autour d’elle tout le temps.” Bien qu’ils ne soient pas seuls, ils ont bu et dîné avec le directeur de longue date de López, Benny médina, et votre partenaire de production, Elaine Goldsmith-Thomas.