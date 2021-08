Ils ne sont pas accessibles à tout le monde : les 5 camping-cars les plus chers du monde | Moteur

Vous voulez voyager avec un maximum de luxe et l’argent n’est pas un problème ? Les 5 camping-cars les plus chers au monde peuvent être la meilleure option pour vous.

Pour parcourir des centaines et des centaines de kilomètres, un camping-car peut être une bonne option. Cependant, comme pour les voitures, il existe des modèles qui vont beaucoup plus loin et offrent quelque chose que d’autres n’ont pas.

Il existe des camping-cars qui sont le summum du luxe, et pour cette raison, ils peuvent atteindre des prix astronomiques. Par conséquent, aujourd’hui, nous vous apportons le 5 camping-cars les plus chers au monde. Prêt à bâiller ?

Autocar de luxe H3-45 Millennium – 2 millions de dollars

Nous avons commencé fort. Et c’est que ce camping-car particulier fabriqué de manière traditionnelle pour la plupart a toutes sortes d’extras pour que vous puissiez y vivre mieux que dans votre propre maison.

Pour deux millions de dollars, ce modèle offre une grande Télévision 46 pouces, ordinateur Apple Mac, fauteuils en cuir et même plancher chauffant. De plus, grâce à sa bonne insonorisation, les occupants peuvent profiter du meilleur confort.

Entraîneur Newell – 2 millions de dollars

Pour le même prix, nous pouvons également trouver le Entraîneur Newell, qui est déjà sur le marché depuis plusieurs années. Ils sont fabriqués par une entreprise de l’Oklahoma et disposent de toutes sortes d’équipements : Smart TV avec écran LED, sièges de massage, laveuse et sécheuse, système de caméra, etc.

De plus, ce modèle comprend un système d’infodivertissement, une antenne de télévision plus haut de gamme et un système audio puissant. Ainsi, toutes sortes de conforts sont maintenus partout.

Featherlite Vantare Platinum Plus – 2,5 millions de dollars

Pour un demi-million de plus que Newell’s Coach, le Featherlite Vantare Platine Plus est une autre option à considérer. Que peut-on demander de plus? Il dispose de lits king-size, d’un lave-linge et sèche-linge, d’un éclairage LED, d’équipements d’entreprises telles que Samsung, d’une cuisine complète…

Mais ce n’est pas tout. Il a même un garage en partie basse donc vous pouvez garder votre voiture! Bref, il a tout pour que vous ne manquiez de rien.

Furrion Elysium – 2,5 millions de dollars

Il a été présenté en 2017, mais il continue de surprendre aujourd’hui. À l’intérieur, nous pouvons trouver le confort d’un camping-car de luxe, télévisions 4K, salle de bain, moquette, fauteuils en cuir, etc.-, mais dans ce cas, cela va plus loin.

Et est-ce que ce modèle comprend sur son toit un jacuzzi et même un hélicoptère. Vous savez, combien de fois avez-vous été dans votre camping-car et avez-vous regretté de ne pas avoir pu vous envoler pour vous rendre quelque part plus rapidement ? Voici la solution à vos problèmes.

Marchi Mobile EleMMent Palazzo Superior – 3 millions de dollars

Et avec cela, nous arrivons au «joyau de la couronne», la caravane la plus luxueuse. L’usine Marchi Mobile et c’est pratiquement une grande maison sur roues. Il a une très grand lit, une grande cuisine entièrement équipée, d’immenses téléviseurs, une salle de bain avec douche cascade, etc.

Vous pouvez même agrandir votre toit-terrasse en terrasse pour profiter du beau temps où que vous alliez. En d’autres termes, vous ne voulez pas sortir de ce camping-car.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.