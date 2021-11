« Ils ne sont pas très amusants »

Sergio Perez dit que c’est bien si les fans aiment les qualifications de sprint, mais a admis qu’il ne trouve pas de plaisir à courir lors de ces séances.

Le pilote Red Bull est passé de sa troisième place à la P4 après avoir été dépassé par Carlos Sainz lors de la dernière édition du sprint au Brésil, qui s’est déroulée sur 24 tours.

La montée de Lewis Hamilton de la dernière à la cinquième position a été le principal sujet de discussion depuis le sprint, mais le pilote mexicain estime qu’il manque d’action dans l’ensemble et ne change finalement pas grand-chose pour les courses principales du dimanche.

En plus de cela, il estime également que les pilotes sont incapables de mettre autant en jeu qu’ils le souhaiteraient, au cas où ils causeraient des dommages importants à leur voiture avant le grand prix – mais a admis qu’il y avait « plus de risques que j’aurais pu prendre » sur Samedi.

Lo dimos todo en la pista! Arrancada perfecta, buena estrategia y al final la suerte nos quitó el podium con el VSC que llegó en el momento exacto para Bottas.

Seguiremos trabajando duro estas próximas 3 carreras, todavía hay mucho en juego!💪 @redbullracing pic.twitter.com/roWik33Z25 – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 14 novembre 2021

« Je ne pense pas qu’ils soient très amusants », a déclaré Perez, cité par Motorsport.com. « Je pense qu’ils sont principalement faits pour les fans, donc s’ils les apprécient, tant mieux. Mais je ne les apprécie pas particulièrement.

« J’ai juste l’impression qu’il n’y a pas beaucoup d’action. Il n’y a pas beaucoup de dépassements, ou ça ne change pas autant, les choses qui entrent dans la course de demain, qui est la principale.

« Vous ne pouvez pas prendre trop de risques car vous pouvez être fortement affecté en essayant de dépasser les gens. Ce n’est pas comme la course réelle.

« Vous ne gagnez presque rien mais vous pouvez perdre beaucoup. »

Avec Hamilton faisant de tels progrès dans un court laps de temps, il a terminé le sprint à un peu plus d’une seconde de Perez après avoir commencé avec 17 places de retard – ce que le Mexicain a admis être une réalisation « impressionnante » du septuple champion du monde.

« J’ai été assez surpris de voir les progrès qu’il a accomplis, il avait un rythme énorme », a déclaré Perez par la suite.

« Lewis a une vitesse en ligne droite énorme. J’ai vu certains des mouvements qu’il a fait, comme celui sur [Lando] Norris. C’est vraiment impressionnant de voir à quel point il est loin derrière.

Son coéquipier Max Verstappen est d’accord avec Perez, affirmant que les week-ends de sprint sont « trop risqués » dans leur format actuel, bien que certains aspects soient sur le point d’être revus avant le déploiement plus large du format en 2022.

Perez a été rapidement dépassé par Hamilton alors que le pilote Mercedes remportait la victoire à Interlagos dimanche, mais le Mexicain a été opposé en fin de course par Red Bull pour prendre le point pour le tour le plus rapide de la course du rival de Verstappen – qu’il a dûment réussi à faire sur le tour final du circuit.

