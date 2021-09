«Ils ne veulent pas de vrais combattants. Ils trouvent des combats faciles’

Jake Paul vise les plus grands noms du monde du combat, mais il semble qu’il ait également décidé contre certains.

L’ancien homme de l’UFC, Yoel Romero, affirme que Paul avait accepté de le combattre, mais s’est ensuite retiré.

Yoel Romero aurait été un monde différent de Ben Askren

“Ce qui s’est passé, c’est qu’au départ, Jake Paul voulait se battre avec Yoel, mais quand Yoel a voulu le faire, l’équipe de Paul a annulé le combat”, a déclaré Romero au journaliste Ariel Helwani, par l’intermédiaire d’un interprète, sur The MMA Hour.

«Au départ, ils voulaient faire le combat avec moi. C’était quand je sortais juste de l’UFC, il n’avait pas encore signé avec Bellator, et ils ont finalement dit non, ils ne veulent pas de moi… Ils ont décidé d’aller avec Ben Askren.

Romero est un ancien challenger pour le titre des poids moyens de l’UFC, bien qu’il n’ait jamais remporté l’or. Le Cubain a cependant conservé la réputation d’être l’un des hommes les plus forts et les plus redoutables du MMA.

Son dernier combat était contre Israel Adesanya en mars 2020, mais la plupart des fans ont été déçus par l’action car aucun des deux hommes n’a pris l’initiative.

. – .

Yoel Romero est un monstre de la nature et un spécimen suprême

Pourtant, Romero pense que Paul n’a aucun intérêt à combattre quiconque peut légitimement mettre fin à sa saisie d’argent.

« Ils ne veulent pas affronter un vrai combattant. [Jake and Logan Paul] essaient juste d’en faire un spectacle et ils ne veulent pas gâcher leur spectacle », a ajouté Romero.

«Ils trouvent les combats faciles. Même si (Logan) a combattu Mayweather, mais le fait est qu’il y a une énorme différence de poids.

Romero contre Phil Davis sera la vedette du Bellator 266 le 18 septembre. Le combat marque les débuts de Romero au Bellator et les pourparlers pour combattre Paul ont eu lieu avant de parvenir à un accord avec Bellator.

Amanda Westcott/Showtime

Le boxeur You-Tuber-devenu Paul est toujours un homme en demande

Frank Warren a admis qu’il était en pourparlers avec l’équipe de Paul pour obtenir un combat avec Tommy Fury. Bien sûr, ce serait le premier boxeur professionnel auquel Paul aurait été confronté, mais il est toujours inexpérimenté à 8-0.

Paul a battu Tyron Woodley la dernière fois et a toute une série d’options pour aller de l’avant, mais la plupart des fans veulent le voir affronter un vrai boxeur et quelqu’un de son poids et de sa taille le plus tôt possible.