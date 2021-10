Dans l’épisode de vendredi en temps réel, Bill Maher a défendu le sénateur. Joe Manchin (D-WV) et Sen. Kyrsten Sinema (D-AZ) de leurs détracteurs de l’aile progressiste du Parti démocrate, soulignant que les deux sénateurs ont été élus parce que leur politique modérée correspondait mieux à leurs électeurs.

Les attaques contre Manchin et Sinema ont récemment augmenté alors que les démocrates tentent de négocier des versions du projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 500 milliards de dollars et du projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars qui peuvent obtenir suffisamment de soutien à la Chambre et au Sénat pour être adoptés. Le dernier projet de loi comprend une couverture pour les éléments de la liste de souhaits progressifs tels que le collège communautaire gratuit, la pré-maternelle universelle, l’extension de Medicare, la couverture de la garde d’enfants, etc.

Avec le contrôle du Sénat divisé à parts égales entre les démocrates et les républicains – Vice-président Kamala Harris peut voter pour briser l’égalité – les deux voix de Manchin et Sinema sont suffisantes pour empêcher le projet de loi de dépenses d’être adopté, car il ne devrait pas obtenir de voix républicaines.

Président Joe Biden a fait un rare voyage à Capitol Hill vendredi pour rencontrer les démocrates de la Chambre, mais jusqu’à présent, les combats au sein du parti se sont poursuivis sans parvenir à un accord. Après la réunion, le Rép. Pramila Jayapal (D-WA), président du Congressional Progressive Caucus, a renversé les « quelques démocrates conservateurs » qui « se dressent sur notre chemin ».

La lutte à propos de ces factures était une question d’argent, a fait remarquer Maher, soulignant le prix massif de plusieurs milliers de milliards de dollars des deux factures. L'”aile AOC-Bernie” progressiste du parti voulait que les deux projets de loi soient adoptés, et ils allaient tenir le projet de loi sur les infrastructures “en otage” afin d’obtenir le projet de loi sur les dépenses, a déclaré Maher. Ces progressistes étaient vraiment en colère contre Manchin et Sinema pour avoir bloqué le projet de loi de dépenses, mais c’était injuste, a-t-il soutenu.

« Ils sont en colère contre eux parce qu’ils ne sont pas assez progressistes – oubliant qu’ils n’ont été élus que parce qu’ils ne sont pas progressistes ! dit Maher. « Ce sont des modérés.

« Voici ma question : est-ce que dépenser plus d’argent fait de vous une meilleure personne ? Ou un plus grand modéré ? demanda Maher. “Et peut-être que ces deux-là, Sinema et Manchin – ils pourraient avoir le pouce plus au courant du démocrate moyen du pays.”

“Je pense que c’est tellement révélateur que la conversation principale à ce sujet ne soit que des gens qui se crient ces deux mille milliards de dollars encore et encore”, a répondu l’invité. Katherine Mangu-Ward, rédacteur en chef de Reason. “Personne ne sait ce qu’il y a dans les factures.”

“Je trouve que c’est un problème”, a déclaré Maher.

“Le public américain – il n’est pas clair que ce pour quoi ils ont voté lorsqu’ils ont voté pour Joe Biden, qui était perçu comme un modéré, était de 3 500 milliards de dollars de nouveaux programmes sociaux massifs”, a déclaré Mangu-Ward. “Ce n’est peut-être pas ce que les gens veulent réellement, et je pense qu’il est assez raisonnable que nos représentants disent:” Hé, attendez, pouvons-nous en parler un peu plus? “

