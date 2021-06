Ils nous éclairent ! L’inflation cauchemardesque est déjà là, mais la Fed nie même qu’elle existe

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Ils voudraient nous faire croire que ce que nous pouvons voir se passer sous nos yeux n’est pas réellement réel. Au cours de l’année écoulée, nos politiciens à Washington se sont livrés à la plus grande frénésie de dépenses de l’histoire des États-Unis de très loin, et la Réserve fédérale a créé la bulle financière la plus énorme de tous les temps en injectant des milliards et des milliards de dollars frais dans le système financier. marchés. Bien sûr, cela allait provoquer une inflation très douloureuse, et les prix augmentent de manière très agressive tout autour de nous. Mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et d’autres dirigeants à Washington tentent de nous convaincre que même s’ils ont ajouté tout cet argent au système, cela n’a pratiquement pas affecté le taux d’inflation global. Ils nous « éclairent », et c’est absolument exaspérant.

Si vous n’êtes pas familier avec le terme « gaslighting », voici comment Wikipédia le définit…

L’éclairage au gaz est une forme de manipulation psychologique dans laquelle une personne ou un groupe sème secrètement le doute chez un individu ou un groupe ciblé, le faisant remettre en question sa propre mémoire, sa perception ou son jugement.

C’est précisément ce qu’ils essaient de nous faire tous. Tout le monde peut voir que l’inflation cauchemardesque est déjà là, mais ils essaient de nous manipuler en nous faisant croire que ce n’est pas le cas.

Il suffit de regarder les prix des maisons. Tout le monde a besoin d’un endroit où vivre, et les prix des maisons existantes ont augmenté de 23,6% au cours de la dernière année…

Le prix médian des maisons existantes a augmenté de 23,6% en mai par rapport à l’année précédente pour atteindre 350 300 $, un record, a déclaré NAR. L’appréciation annuelle des prix était la plus forte dans les données remontant à 1999. Les prix de vente médians ont fortement augmenté depuis qu’ils ont dépassé les 300 000 $ pour la première fois en juillet dernier.

À ce stade, les maisons s’envolent absolument du marché. En fait, la durée moyenne pendant laquelle une maison reste sur le marché a atteint un niveau record…

Les maisons se vendent rapidement. La maison typique qui s’est vendue en mai a passé 17 jours sur le marché, correspondant au plus bas record atteint en avril, a déclaré NAR. Les acheteurs disposant de liquidités limitées pour les acomptes ont le plus de mal à rivaliser. La moitié des acheteurs de maisons existantes en avril qui ont utilisé des prêts hypothécaires ont mis au moins 20% de moins, selon une enquête de la NAR.

Mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, insiste sur le fait que tout va bien et que la Fed est parfaitement capable de maintenir l’inflation autour de 2%…

“Lorsque le Congrès dépense des milliards de dollars et que la Fed imprime de l’argent, quelque chose doit donner”, a déclaré le représentant Mark Green (R., Tenn.). Il a demandé à M. Powell si les augmentations de prix observées ces derniers mois étaient « le début de quelque chose qui pourrait être aussi grave que les années 70 », lorsque l’inflation a atteint les deux chiffres. M. Powell a déclaré qu’un tel scénario est “très, très improbable”, en partie parce que la banque centrale “est fortement préparée à utiliser ses outils pour nous maintenir autour de 2% d’inflation”.

Quelle chose folle à dire.

Comment pouvez-vous prétendre que vous allez « nous maintenir autour de 2% d’inflation » alors que l’inflation est déjà hors de contrôle ?

Comme l’a documenté John Williams de shadowstats.com, si des chiffres honnêtes étaient utilisés, le taux d’inflation officiel serait déjà bien à deux chiffres.

Bien sûr, pour certaines catégories, nous assistons maintenant à une inflation à trois chiffres. Par exemple, à un moment donné en mai, le prix du bois d’œuvre était quatre fois plus élevé qu’il ne l’était à la même époque l’année dernière…

Le prix du bois d’œuvre, qui a grimpé à 1 600 $ par millier de pieds-planche en mai contre 400 $ au début de l’année dernière, rend les rénovations plus coûteuses, en particulier les projets impliquant des armoires de cuisine, des planchers de bois franc et des ajouts nécessitant une charpente.

Mais Powell vient de dire au Congrès qu’il n’est pas troublé par tout cela…

“Si vous regardez derrière le titre et regardez les catégories où ces prix augmentent vraiment, vous verrez qu’il s’agit généralement de zones directement affectées par la réouverture”, a déclaré M. Powell lors d’une audition devant un sous-comité de la Chambre. . « C’est quelque chose que nous allons vivre sur une période. Ce sera alors fini. Et cela ne devrait pas laisser beaucoup de marque sur le processus d’inflation en cours. »

Ces jours-ci, Powell commence définitivement à ressembler beaucoup à Frank Drebin.

Nous sommes censés croire qu’il ne se passe rien d’anormal, mais entre-temps, le prix de gros des ailes de poulet a plus que triplé…

“Le [wholesale] le prix des ailes il y a un an était aussi bas que 98 cents », a déclaré à CNN Business Charlie Morrison, président-directeur général de Wingstop Restaurants Inc.. « Aujourd’hui, c’est à 3,22 $. C’est donc une différence significative.

Nos dirigeants insistent sur le fait que cela est parfaitement normal.

Rien à voir ici.

S’il vous plaît, avancez.

Pour moi, l’un des exemples les plus fous d’inflation dans notre économie est ce qui arrive aux prix des voitures d’occasion.

À ce stade, certains véhicules d’occasion se vendent maintenant plus cher qu’à l’époque où ils étaient neufs…

Lorsqu’il était neuf, le prix de l’autocollant de fenêtre sur un pick-up à double cabine Toyota Tacoma SR 2019 typique était d’un peu moins de 29 000 $. Deux ans plus tard, les concessionnaires paient près de 1 000 $ de plus que cela pour acheter le même véhicule, même s’il est usagé. Ensuite, ils le vendent aux consommateurs pour plus de 33 000 $. Bienvenue dans le monde farfelu des ventes de voitures et de camions aux États-Unis, où la pandémie et une pénurie mondiale de puces informatiques ont poussé les prix à des niveaux records.

J’étais absolument abasourdi quand j’ai lu ça pour la première fois.

Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant dans toute l’histoire des États-Unis.

Mais les responsables de la Fed vont continuer à vous dire que tout va bien dans les mois à venir, même si les conditions économiques continuent de se détraquer tout autour de nous.

J’ai prévenu qu’une inflation extrêmement douloureuse allait arriver dans mon dernier livre, et je le ferai à nouveau dans le nouveau livre que je publierai bientôt.

Nos dirigeants ont consciemment pris la décision d’inonder le système d’argent frais dans une tentative désespérée de « sauver l’économie », et ils devraient simplement être honnêtes avec nous au sujet des conséquences de cette décision.

Lire la suite @ TheEconomicCollapseBlog.com

