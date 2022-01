« Ils nous quittent pour la fin et il sera tard »

01/07/2022 à 13:17 CET

Violeta Molina Gallardo

le travailleurs domestiques ils s’impatientent. Le PSOE et Unidas Podemos se sont engagés dans le pacte de coalition à promouvoir « en priorité » la pleine intégration des travailleurs domestiques dans le régime général de la Sécurité sociale et à ratifier un accord international de 2011 qui oblige à éliminer les discriminations à l’encontre de ces travailleurs. Cependant, deux ans plus tard Ces promesses ne se sont pas encore concrétisées.

Le retard des procédures inquiète au groupe des travailleurs domestiques, qui attendent depuis de nombreuses années la juste reconnaissance de leurs droits au travail.

« Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Que nous continuons à prendre du retardque ce gouvernement continue de nous laisser de côté. (…) Je soupçonne qu’ils le laisseront jusqu’à la fin de la législature et ensuite ce sera très tard pour tous les employés de maison en espérant que le gouvernement tiendrait la promesse de changer leur situation », souligne dans une interview à El Periódico de España la porte-parole de l’association Sedoac (Service domestique actif), Carolina Elías.

La vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, a annoncé en avril de l’année dernière que l’exécutif avait entamé les procédures de ratification de 189. Des sources de son département expliquent que la ratification, à partir de zéro, est une procédure complexeet ils précisent que le travail a déjà accompli toutes les procédures qui dépendent de ce ministère et a renvoyé l’affaire aux affaires étrangères pour son achèvement.

Elías explique que le groupe vit avec « l’inquiétude et la déception » qu’en Espagne 189 n’a pas encore été ratifié, ce que l’OIT a promu il y a plus d’une décennie. Une ratification qui ouvrira les portes à leurs grandes revendications : « Ce que nous voulons vraiment, c’est d’avoir droit au chômagepour pouvoir cotiser pour notre salaire réel, pour faire disparaître ce système spécial, on se retrouve et on passe au régime général comme le reste des travailleurs, pour être traité comme les autres ».

Qu’est-ce que la Convention 188 de l’OIT ?

La Convention 189 de l’Organisation internationale du travail sur les travailleurs domestiques est entrée en vigueur en 2011 et oblige les États qui la ratifient à éliminer les discriminations de ce groupe en termes d’emploi et de profession et de leur garantir conditions de travail justes et décentes et non moins favorables que ceux dont bénéficient les travailleurs en général en matière de protection sociale.

« Tout membre doit adopter des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les travailleurs en général en ce qui concerne la durée normale du travail, la compensation des heures supplémentaires, les repos journaliers et hebdomadaires, et les congés annuels payés », soutient la convention.

De l’Association des travailleurs domestiques de Biscaye, Lorea Ureta affirme que la législation espagnole peut déjà avoir changé sans attendre la ratification de l’accord visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques.

« Egaliser les droits manquants, notamment en matière de Sécurité sociale : chômage, cotisations pour les salaires réels, couverture des écarts comme dans le régime général lors du calcul de la retraite… Vraiment pour que le Gouvernement intègre ces questions manquantes. Il n’est même pas nécessaire de ratifier la convention, ce qu’il faut, c’est volonté politique« , souligne Ureta.

De son côté, Elías prévient que lorsque l’accord sera ratifié, d’autres lois devront être modifiées dans un délai d’un à deux ans : « Notre crainte est qu’une fois ratifié, il reste sur le papier car il n’adapte pas les règles internes Il appartiendra au prochain gouvernement de décider s’il faut ou non changer la loi et si une droite arrive, notre espoir deviendra nul car ce sont eux qui ont montré le moins d’engagement envers les travailleurs domestiques ».

Le porte-parole de l’Association des travailleurs à domicile de Biscaye souligne que le capitalisme « frappe fort dans l’État espagnol et il n’y a pas de bons moments pour la lutte d’une classe sociale ouvrière » : « Cela coûte cher dans ce pays d’obtenir des revendications de main-d’œuvre, mais nous sommes clairs que la seule façon de s’améliorer est de se battre, d’occuper les rues avec des revendications. »

« Est épuisant et désespéréDix ans depuis 189 ! (…) Et nous nous battons pour la reconnaissance de nos droits depuis plus d’années et c’est épuisant, mais nous n’allons pas nous arrêter tant que nous n’y parviendrons pas car il est juste d’avoir des conditions décentes pour exercer un travail aussi important comme s’occuper des familles espagnoles », conclut-il la porte-parole de Sedoac.