Ils ont assassiné à Sonora le chanteur des corridos Alex Quintero – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Alex Quintero Navarro, chanteur de corridos, a été criblé d’armes à feu lors d’une soirée privée aux premières heures de ce dimanche. La victime de 22 ans a été tuée.

Deux autres jeunes ont été blessés par des balles lors de l’attaque.

L’homicide s’est produit dans une maison située dans le lotissement Casa Blanca, dans la municipalité de Cajeme.

Originaire de la même ville où il est décédé, le chanteur a été transféré aux urgences de l’hôpital général de Ciudad Obregón. Cependant, il est arrivé sans signes vitaux.

L’attaque a eu lieu vers 3 h 45 au domicile situé entre le boulevard Casa Blanca et la rue Agua Azul.

Les deux autres victimes, qui ont survécu, ont été identifiées comme étant Roberto Antonio “M” et Abraham Heliodoro “V”, âgés respectivement de 21 et 17 ans. Ils ont également été emmenés à l’hôpital pour des soins médicaux.

Les hommes lourdement armés ont pris d’assaut la maison, ont tiré sur Quintero Navarro et l’ont tué et ont blessé les deux autres hommes. Selon El Universal, les assaillants présumés se sont échappés à bord d’un véhicule gris Ford Escape et d’un camion blanc.