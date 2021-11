Ils ont blessé Carmen Salinas, victime de sorcellerie, affirment-ils

Carmen Salinas lui fait du mal par la sorcellerie, disent-ils | Instagram

Sans aucun doute, l’une des nouvelles qui a eu le plus d’impact sur les internautes est la santé délicate de Carmen Salinas, car on dit que quelqu’un l’a de cette façon à travers la sorcellerie.

Vous avez sûrement déjà entendu la situation actuelle dans laquelle se trouve la célèbre et charismatique actrice, en plus de la politique mexicaine, et c’est récemment qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral qui la maintient dans le coma.

Étant Image de balise Carmen Salinas l’une des personnalités les plus appréciées dans le milieu ainsi qu’à la télévision pour son humour et sa façon si légère de dire les choses sans aucune honte, ainsi que ses opinions sur les autres.

Cette belle femme, considérée par divers artistes comme une seconde mère, a fait grand bruit après le départ du jeune Octavio Ocaña.

Récemment, dans l’émission Gossip No Like, animée par Elsa Beristain et Javier Ceriani, ils ont commenté quelque chose qui en laisserait sûrement beaucoup la bouche ouverte, peut-être que d’autres personnes plus sceptiques le verraient comme quelque chose uniquement pour attirer l’attention.

Dans le programme il est mentionné grâce à l’avis d’un spécialiste du domaine, que Image de balise Carmen Salinas Elle avait été traitée avec sorcellerie, cela a été commenté par Bethza l’ésotérique qui a accompagné les chauffeurs dans une partie de leur transmission via YouTube, nous vous partagerons la vidéo tout de suite.

Malgré le fait que Gossip No Like a une durée de 1:25:20, vous pouvez faire avancer les nouvelles jusqu’à 1:23:05 où la note sur Carmelita Salinas est partagée.

Quelque chose qui a frappé en commentant la nouvelle, c’est que la fille ésotérique mentionne que dans le tarot, il lui est apparu qu’il avait été un homme très influent en politique qui avait causé ce qui s’était passé avec l’actrice et qu’il avait définitivement besoin de nombreuses prières.

Comme vous vous en souviendrez, à une époque où Salinas faisait partie de l’un des partis les plus anciens du Mexique, nous parlons du Parti révolutionnaire institutionnel mieux connu sous son acronyme PRI.

La famille de l’actrice et chanteuse était assez triste d’apprendre qu’elle devrait être connectée, sans aucun espoir, on dit qu’ils attendaient un miracle pour que sa vie se termine sans avoir à la déconnecter.

Jusqu’à présent, la vidéo compte 125 086 vues et 341 commentaires au total, c’est sans aucun doute l’un des programmes préférés de la plate-forme. Ce n’est pas pour rien que TV Azteca les a contactés pour faire partie de l’entreprise, sans rien changer à leur format.