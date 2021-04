“Ils ont déjà été punis par les fans.”

22/04/2021 à 16:52 CEST

Lors de la conférence de presse après la réunion des 39 clubs de LaLiga non invités à la Superliga, Javier Tebas a gardé un ton très fort et clair, mais a également précisé que n’est pas en faveur de sanctionner le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, les trois équipes espagnoles qui ont signé le document pour créer une compétition «qui s’estompe déjà».

«Madrid et le Barça sont devenus ce qu’ils sont grâce à la Liga et à la Ligue des champions. Ils doivent respecter ces compétitions, ils le leur doivent. Cependant, Je ne pense pas que nous devions appliquer des mesures de sanction, surtout parce que, quoi qu’en dise Laporta, la Super League est pratiquement sans espoir. Je pense que nous devons faire mesures de protection pour que cela ne se reproduise plus“, a-t-il déclaré.

Le dirigeant patronal, qui a prévenu que “s’ils continuent à travailler en Super League, les institutions devront se défendre”, a estimé que les membres fondateurs du tournoi controversé “ont déjà été sanctionnés par les fans, notamment les Anglais, et par le mépris institutionnel des autorités& rdquor;.

“Ils ont fait une action très dangereuse pour le football qui n’a pas été consommé. Nous allons attendre. Ne courons pas. Tout le monde veut sanctionner et couper les têtes, mais on ne peut sauter aucune procédure », a-t-il réglé sur ce point.