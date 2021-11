ils ont détecté un cancer et refusent de le traiter

19/11/2021 à 07:16 CET

Luis Rendueles

Noelia de Mingo il a explosé à nouveau le 20 septembre et poignardé deux personnes dans un supermarché à El Molar (Madrid), sa ville. Mais cette fois, selon les témoignages recueillis par CASO ABIERTO, la chaîne de recherche et d’événements des journaux Prensa Ibérica, la raison de la « décompensation » de la schizophrénie subie par De Mingo n’était pas le manque de médicaments, mais plutôt des nouvelles dures qui il a reçu peu de temps avant l’attaque.

Les sources de l’affaire expliquent que Noelia de Mingo a reçu un diagnostic de cancer du sein et il fut informé que cette tumeur éventuellement se propager par votre corps. Cela expliquerait la phrase qu’elle a prononcée aux deux médecins légistes qui l’ont interrogée à l’hôpital, après son interpellation : « je me fiche de tout, fais de moi ce que tu veux ».

Les mêmes sources ont indiqué que le Dr De Mingo, 49 ans, a depuis refusé de se soumettre à d’autres tests ou à tout traitement après que « des nodules ont été trouvés dans son sein avec une possible extension de celui-ci ». Et que continuer à refuser maintenant qui est à nouveau inscrit dans le Centre psychiatrique de Fontcalent (Alicante). « Il a commencé à manger et à boire, mais maintient que ça ne va pas être un cancer », assure-t-il à ce média.

Gâchette

L’hypothèse selon laquelle le diagnostic qu’il souffre d’une autre maladie grave a été le déclencheur de la deuxième attaque de Noelia de Mingo Cela prend du poids avec les autres rapports médicaux, antérieurs à l’événement violent d’il y a deux mois.

Ainsi, le 3 septembre, deux semaines avant l’attaque, De Mingo s’est rendue à l’hôpital Infanta Sofía, où, comme chaque mois, un rapport de suivi a été établi sur l’évolution de sa schizophrénie.

Déjà à l’époque, le médecin écrivait : « Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein et refuse de se faire soigner pour cette pathologie ». Et, a-t-il ajouté : «pas assez fort pour supporter le dur processus de diagnostic et thérapeutique qui vous attendrait & rdquor; pour lutter contre le cancer.

Grande souffrance

La nouvelle de la nouvelle maladie devait être un coup dur pour Noelia de Mingo. À tel point que pour la première fois depuis des années, il a fait part à son médecin de ce qu’il ressentait : « pour la première fois dans mon cabinet, il rapporte le grande souffrance qu’il est venu éprouver puisqu’elle a commis les actes de violence pour lesquels elle a été condamnée (en 2003). Toutes ces années, il a ressenti une rejet et isolement social absolu ».

Le coroner qui a rencontré Noelia tous les trois mois pour surveiller ses progrès l’a interrogée et a fait un rapport, daté du 29 juin de cette année. Dans ce document il ne mentionne pas le cancer dont il souffre (alors il n’avait pas encore été détecté), et au contraire note son attitude « collaborative » et qu’il ne présentait pas de symptômes « psychotiques actifs » à l’époque.

« Tire-moi »

Le rapport de la Garde civile sur l’incident du 20 septembre inclut également la nouvelle maladie de De Mingo et son refus de subir d’autres tests ou traitements pour le cancer dont il souffre. Même avec le couteau à la main et Devant un policier, il a dit : « tuez-moi, tirez-moi dessus ». Puis elle a essayé de se poignarder avant qu’ils ne l’arrêtent.

Les deux médecins légistes qui l’ont examinée après l’attentat s’accordent à dire qu’elle ne voulait pas être soignée pour le cancer diagnostiqué « il y a un ou deux mois » et que Noelia de Mingo « relatif au manque d’appétit pour la vie » et présente « une négligence totale de sa personne », ainsi qu’un risque possible d’automutilation.

En revanche, les deux médecins précisent qu' »aucune altération n’a été trouvée qui plaide en faveur d’une phase aiguë de la maladie » (évoquant la schizophrénie paranoïde dont elle souffre).

Première attaque

Noelia de Mingo tué trois personnes et blessé quatre autres à la Fondation Jiménez Díaz où elle a travaillé à Madrid en 2003. Diagnostiquée de schizophrénie paranoïde, elle a été condamné à 25 ans d’internement et a été libéré en 2017. Depuis lors, il s’est strictement conformé à toutes les prescriptions médicales. En réalité, reçu l’injection mensuelle de ses médicaments antipsychotiques le 14 septembre, six jours seulement avant qu’il n’attaque deux femmes dans un supermarché.

Aujourd’hui, il est de retour au centre psychiatrique de Fontcalent, où il a purgé sa première peine. À son arrivée, elle a commencé à refuser de manger et de boire, et le juge a autorisé son alimentation par sonde le 1er octobre. Ils ont également dû la soumettre à « retenue mécanique temporaire » pour éviter leur résistance.

« Agitation, apathique »

Le dernier rapport psychiatrique fait sur elle indique que sa famille a vu que depuis que son cancer a été détecté, Noelia était « plus agitée et apathique ». Ce document explique que maintenant De Mingo « est gentil avec le personnel et les fonctionnaires », mais continue de refuser « tout contact avec des médecins & rdquor;. Il refuse également de se soumettre à toute étude sur sa nouvelle maladie, le cancer.

Le journal El Mundo, qui a avancé une partie du contenu du reportage, a révélé que De Mingo eu un incident au supermarché il y a deux ans lorsqu’une remise ne lui a pas été appliquée pour certains produits qu’il avait achetés, et qu’il n’y était pas retourné depuis. Des sources dans l’affaire soulignent que c’est vrai, mais elles donnent plus de pertinence à la possibilité d’un cancer comme déclencheur de l’attaque en raison de deux faits : Noelia a essayé d’entrer dans un autre établissement auparavant, déjà avec le couteau en main, et une fois au supermarché, il a attaqué un homme plus âgé nommé Mateo, qui n’y travaille pas. C’est lorsque le propriétaire puis un employé se sont mis en travers de son chemin qu’elle les a attaqués.