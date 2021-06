Ils ont devancé Amazon, les nouveaux supermarchés sans boîtes sont déjà arrivés en Europe | Vie

La façon dont nous faisons les achats change et Continente Labs présente certaines des nouvelles les plus attendues.

Quelque chose d’aussi simple que de passer par la boîte a subi des changements majeurs ces dernières années. Nous avons déjà dans notre pays de nombreux supermarchés avec paiement automatique dans lequel le client montre les codes-barres et paie sans interagir avec aucun employé, mais ce peut-être qu’il sera laissé pour compte sous peu.

Amazon a eu ses supermarchés sans guichet automatique pendant des années Dans lequel il suffit d’avoir un compte boutique en ligne pour que les produits sortis des rayons soient ajoutés et facturés à la sortie de l’établissement. Nous avons eu l’occasion de tester un Amazon Go en 2019 et son fonctionnement était comme annoncé.

Ces supermarchés Amazon arriveront bientôt au Royaume-Uni, mais à Lisbonne Un Continent Labs a été inauguré le 26 mai dont le mécanisme d’achat est similaire et qui appartient à l’entreprise alimentaire portugaise Sonae MC.

Continente Labs est situé dans le centre de Lisbonne, selon El Economista, et a apporté une série de changements importants par rapport aux autres supermarchés bien connus de la même société, Continente.

Sur les étagères de Continente Labs ils ont été installés 400 capteurs et remplacement des boîtes par des tours. Cet espace de 150 m² a plus de 1500 produits et dispose également de 200 caméras de vigilance. Mais comment se fait l’achat?

Le système est très simple pour le client et il suffit d’avoir l’application Continente Labs sur le mobile. En entrant dans le supermarché, un code QR est généré qui doit être lu avec le mobile puis les différents produits sont ajoutés au compte client au fur et à mesure qu’ils sont sortis des rayons. Une fois que vous avez tout, lorsque vous quittez le magasin, vous êtes automatiquement facturé.

Afin de contrôler quels produits sont achetés, il est utilisé une intelligence artificielle qui analyse capteurs et caméras pour ajouter chacun des produits en temps réel qui sont prises, ou qu’elles sont remises en place. Bien qu’il y ait aussi un employé au cas où il y aurait des problèmes ou des doutes.

On ne sait pas encore si le projet Continente Labs sera étendu, pour l’instant ils analyseront son fonctionnement, ses problèmes et ses répercussions, à partir de là, d’autres mesures seront prises. En tout cas, cette initiative et celle qui viendra dans le futur d’Amazon conservent trop de similitudes pour ne pas s’étendre à plus de supermarchés.