Ils ont dit que l’inflation était transitoire – ne ressemble pas à ça

Les conseillers économiques de l’ancien président Barack Obama ont récemment critiqué les politiques de dépenses du président Joe Biden et la gestion de l’inflation croissante.

« Le péché originel était le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, adopté en mars », a ajouté Rattner. « Le projet de loi – presque totalement non financé – visait à contrer les effets de la pandémie de Covid en se concentrant sur la relance du côté de la demande plutôt que sur l’investissement. Cela a contribué matériellement aux niveaux d’inflation d’aujourd’hui.

L’ancien secrétaire au Trésor et conseiller économique d’Obama, Larry Summers, a critiqué la Réserve fédérale et la gestion de l’inflation par l’administration Biden.

« Je pense que les décideurs politiques à Washington, malheureusement, ont presque tous les mois été en retard », a déclaré Summers.

Les conseillers économiques de l’ancien président Barack Obama ont récemment critiqué les politiques de dépenses du président Joe Biden et la gestion administrative de l’inflation croissante.

Ancien conseiller économique d’Obama, Steven Rattner a écrit un éditorial dans le New York Times critiquant les programmes de dépenses passés et futurs de l’administration Biden et son incapacité à gérer l’inflation croissante.

L’inflation croissante, qui a atteint un record de 30 ans en octobre, est un sous-produit des politiques de dépenses de l’administration Biden, a écrit Rattner. L’administration a pompé l’économie pleine d’argent en imprimant plus, en stimulant le gouvernement et en réduisant les taux d’intérêt alors que l’offre ne pouvait pas suivre.

« Nous craignions que le fait d’investir une quantité sans précédent de dépenses dans une économie déjà sur la voie de la reprise signifie trop d’argent pour trop peu de marchandises », a écrit Rattner.

« Le péché originel était le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, adopté en mars », a ajouté Rattner. « Le projet de loi – presque totalement non financé – visait à contrer les effets de la pandémie de Covid en se concentrant sur la relance du côté de la demande plutôt que sur l’investissement. Cela a contribué matériellement aux niveaux d’inflation d’aujourd’hui.

Les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont déclenché des pénuries d’approvisionnement massives qui n’ont été qu’aggravées par une pénurie croissante de main-d’œuvre, a expliqué Rattner. Ces deux facteurs ont fait que les prix ont atteint un sommet de trois décennies.

Les consommateurs américains ont enregistré des taux d’épargne record grâce aux paiements du gouvernement et à la réduction des dépenses tout au long de la pandémie, a déclaré Rattner. À mesure que la pandémie s’est atténuée, les consommateurs sont devenus plus désireux de dépenser l’argent économisé, mais les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des pénuries et une augmentation des prix.

Le plan non financé Build Back Better de Biden augmenterait le déficit budgétaire, augmentant la pression inflationniste, a expliqué Ratten.

« Le résultat : un programme qui accélère les dépenses alors que les recettes fiscales n’arrivent que sur une décennie. Le Comité pour un budget fédéral responsable estime que le plan ajouterait probablement 800 milliards de dollars ou plus au déficit au cours des cinq prochaines années, exacerbant les pressions inflationnistes. »

De plus, Rattner souligne que la facture d’infrastructure de Biden, qui comprend 550 milliards de dollars de dépenses et seulement 173 milliards de dollars de compensations supplémentaires, est un autre facteur qui fera monter le prix des marchandises.

Concernant la Réserve fédérale, la banque centrale doit relever plus rapidement les taux d’intérêt et accélérer ses achats d’actifs pour maintenir l’inflation à l’objectif de 2%.

« Une partie de la responsabilité de la stimulation excessive incombe à la Réserve fédérale, qui a répondu correctement au début de la pandémie en réduisant les taux d’intérêt et en injectant de l’argent dans le système financier. Plus récemment, la Fed a été trop lente à réduire son programme d’achat de dette, envoyant encore plus d’argent pour chasser ces quelques biens », a écrit Rattner.

Pendant ce temps, l’ancien secrétaire au Trésor et conseiller économique d’Obama, Larry Summers, a critiqué la gestion de l’inflation par la Fed et l’administration Biden.

« Après des années à plaider en faveur d’une politique budgétaire et monétaire plus expansionniste, j’ai modifié mon point de vue l’hiver dernier, et je pense que l’administration Biden et la Réserve fédérale doivent ajuster davantage leur réflexion sur l’inflation aujourd’hui », a écrit Summers dans un article du Washington Post. ed lundi.

Summers était également à l’émission « Cuomo Price Time » de CNN jeudi, critiquant la Maison Blanche pour être « en retard » dans la lutte contre l’inflation.

« Je pense que les décideurs politiques à Washington, malheureusement, ont presque tous les mois été en retard », a déclaré Summers.

« Ils ont dit que c’était transitoire ; ça n’a pas l’air si éphémère. Ils ont dit que c’était dû à quelques facteurs spécifiques; ne semble pas être quelques facteurs spécifiques », a ajouté Summers. « Ils ont dit quand septembre est arrivé et que les gens sont retournés à l’école que la main-d’œuvre augmenterait, et cela ne s’est pas produit. »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]