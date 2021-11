Ils ont divulgué une vidéo intime de Tristán, le fils de Yahir, avec son petit ami – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Tristán Othon Fierros, fils du chanteur Yahir, a beaucoup fait parler depuis sa réapparition dans les médias dans les premiers jours de novembre, lorsqu’il a mené une interview avec le magazine de divertissement TvNotas pour détailler la relation distante avec son père, son dur lutte contre les addictions, son orientation sexuelle et son envie de devenir acteur de films pornographiques.

Ce dernier aspect a été confirmé sur ses réseaux sociaux quelques jours plus tard, et il en a profité pour partager son compte OnlyFans, dans lequel, a-t-il assuré, il y aura beaucoup de contenu érotique pour les femmes et les hommes.

« Je suis gay? Je ne suis pas gay. Je suis une personne bisexuelle, laissons tomber les étiquettes, mec. Il y a quelque chose au-delà de cette question, l’amour, mec, est libéral parce qu’il faut vivre. Je ne me considère pas comme une personne gay, je ne me considère pas comme une personne hétérosexuelle, je me considère comme une personne bisexuelle et c’est parfait pour moi », a-t-il expliqué au début de son live sur Instagram.

Le 5 novembre, depuis son compte Twitter, il a publié que sa première vidéo de sexe était déjà disponible sur la plateforme de contenu exclusif, pour laquelle il a exhorté ses followers à l’observer et à la commenter.

Cependant, ce mardi, il a été annoncé que cette séquence, qu’elle a réalisée avec son petit ami Axel Martínez, avait été filtrée par plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux qui y avaient accès et en ont profité pour enregistrer l’écran et partager ce matériel intime.

La stupéfaction des gens était telle que certains groupes de messagerie instantanée partagés où les images peuvent être observées. Ils ont également publié des liens pour le télécharger.

Jusqu’à présent, Tristán ne s’est pas exprimé à ce sujet dans ses réseaux, à partir desquels il continue de partager des photos en sous-vêtements, des soirées et une grande partie de sa vie excentrique avec ses amis.